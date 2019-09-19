Синоптики предупредили о заморозках и снеге в европейской части России

В воскресенье, 22 сентября, на территории европейской части России ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег, говорится в сообщении Гидрометцентра. В Московском регионе температура опустится ниже ноля в ночь на 23 сентября.

«В воскресенье центр циклона пройдет близко к столичному региону. Атмосферное давление будет быстро падать, а затем расти. Будет пасмурно, с дождем и мокрым снегом. Скорость северо-западного, северного ветра составит 7–12 м/с с порывами до 17–22 м/с»,— сообщил Гидрометцентр. Днем в Москве прогнозируется только +5–7°С, в Подмосковье — +3–8°С. В ночь на понедельник в Москве ожидается +3–5°С, по области — 0–5°С.

«Значения средней суточной температуры окажутся на 4–5°С ниже климатической нормы и будут соответствовать середине октября»,— отметили синоптики. В понедельник, 23 сентября, ожидаются небольшие осадки. Ночью похолодает до –2–3°С, днем до +5–10°.

Как нетипично теплая московская осень отразилась на прибыли ритейлеров и кафе — читайте в материале “Ъ FM”.