У обвиняемого в мошенничестве при реконструкции аэропорта Казани вымогали 11 млн рублей в СИЗО

Преображенский суд Москвы приговорил экс-главу оперчасти СИЗО «Матросская Тишина» Михаила Захарова и его сообщника, криминального авторитета Елдара Векуа, к 12 и 14 годам колонии соответственно. Они вымогали у обвиняемого в мошенничестве при реконструкции аэропорта Казани в СИЗО 11 млн руб., сообщает ТАСС.

Судом установлено, что господин Захаров разработал план вымогательства средств и других ценностей у арестантов следственного изолятора. Для этих целей он привлек Векуа и некоторых своих коллег, а также врача-рентгенолога одной из московских клиник Фатиму Найфонову, которой дали четыре года и семь месяцев колонии. Но последней наказание отсрочили, поскольку у женщины есть несовершеннолетний ребенок.

Злоумышленники стали требовать 11 млн руб. у бизнесмена, находившегося в СИЗО по обвинению в мошенничестве при реконструкции аэропорта в Казани, 11 млн рублей. В противном случае его угрожали перевести в камеру с плохими условиями содержания. В итоге отец обвиняемого перевел участникам банды 1 млн руб. на банковскую карту. И вскоре злоумышленников задержали.

"Ъ-Казань"