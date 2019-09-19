На Кубани местный житель хранил дома более двух тонн фальшивого алкоголя

Житель Темрюкского района Краснодарского края подозревается в незаконном сбыте фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по краю. Противоправная деятельность гражданина была выявлена сотрудниками краевого управления ФСБ России.

По данным СУ СКР, житель станицы Старотитаровской под видом коньяка продавал алкогольную продукцию с этикетками «Лезгинка» и «Кизляр». Экспертиза показала, что вместо коньяка в бутылках находилась спиртосодержащая жидкость с примесями опасных веществ (гексанол, фенилалкоголь, бензальдегид). В ходе расследования уголовного дела следователем совместно с оперативными сотрудниками УФСБ в жилищах подозреваемого и его родственников проведен ряд обысков, в ходе которых изъято более 2 тонн спиртосодержащей продукции, в том числе более тысячи литров этилового спирта. Вся обнаруженная спиртосодержащая жидкость изъята и в ближайшее время будет направлена в экспертное учреждение, уточнили в СУ СКР.

Анна Перова, Краснодар