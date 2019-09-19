Краевые депутаты поддержали штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним

Депутаты заксобрания Пермского края на пленарном заседании приняли законопроект «Об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них на территории Пермского края» и соответствующие изменения в закон «Об административных нарушениях в Пермском крае». Эти инициативы устанавливают запрет на продажу вейпов несовершеннолетним и штрафы за его нарушение.

Размер административного штрафа для граждан составит от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. руб., для юридических лиц – от 50 до 80 тыс. руб. Рассматривать административные дела будут мировые судьи.