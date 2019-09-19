Виктор Бут впервые встретился с семьей в американской тюрьме

Приговоренный в США к 25 годам лишения свободы россиянин Виктор Бут впервые за восемь лет встретился со своей семьей. Его родным разрешили посещать заключенного четыре раза в неделю. Продолжительность каждой встречи — четыре часа, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке в Twitter.

Дипломаты Генконсульства России в Нью-Йорке оказали содействие в организации первой за долгие годы встречи россиянина Виктора Бута, отбывающего двадцатипятилетний срок в тюрьме «Марион» (штат Иллинойс), с его супругой и дочерью. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 18 сентября 2019 г.

По данным генконсульства, заключенный не жалуется на условия содержания.

Россиянин Виктор Бут отбывает наказание в тюрьме «Марион» (штат Иллинойс). Его задержали в 2008 году в Бангкоке, в 2012 году суд признал его виновным в попытке продажи ракет класса «земля-воздух», в заговоре с целью убийства граждан США и сговоре с целью убийства американских госслужащих и военных в Колумбии. По версии обвинения, Виктор Бут поддерживал организацию FARC, которая в США признана террористической.

Подробнее о том, за что Виктора Бута приговорили к 25 годам заключения, читайте в материале “Ъ” «Виктору Буту зачитали его 25 лет».