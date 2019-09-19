Обвинение просит суд направить разработчика LinguaLeo на принудительное лечение

Прокуратура направила в Дюртюлинский райсуд материалы уголовного дела 35-летнего разработчика приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo Айнура Абдулнасырова. Он обвиняется в убийстве (ст. 105 УК РФ) своей сестры, совершенном с помощью ножа в мае текущего года. Судебно-медицинская экспертиза установила у обвиняемого психическое расстройство. В момент убийства он не осознавал своих действий, отмечают в прокуратуре Башкирии.

Мотивом убийства стало раздражение и неадекватное состояние сестры, отмечают в ведомстве.

Айнур Абдулнасыров вину признал. Обвинение в суде ходатайствует о его направлении на принудительное медицинское лечение в психиатрический стационар.

Ирина Самойлова