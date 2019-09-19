Руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме Ижевска написал заявление о сложении полномочий депутата

Алексей Попытаев, занимающий пост руководителя фракции «Единая Россия» в городской думе Ижевска, подал заявление, в котором просит досрочно прекратить его полномочия депутата. Как сообщил “Ъ-Удмуртия” председатель муниципального парламента Олег Гарин, заявление поступило еще 16 сентября.

«Это его плановое решение, связанное с возможностью переезда в другой регион»,— добавил господин Гарин.

Алексей Попытаев в настоящее время занимает пост первого заместителя начальника ФГУП «ГВСУ № 8», был избран депутатом гордумы по Нефтяному одномандатному округу № 18 и руководителем фракции «Единая Россия» в 2015 году. Напомним, выборы депутатов гордумы Ижевска нового созыва состоятся в сентября 2020 года.