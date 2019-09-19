Назначен исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа

Ольвье Морне 1 октября текущего года вступит в должность исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу АО «АвтоВАЗ». На этом посту он сменит Яна Птачека. Последний перейдет на работу в периметр Groupe Renault. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Ольвье Морне окончил Международную бизнес-школу ESSEC. С 1996 года он трудился в PSA Peugeot Сitroen и отвеча за продажи и маркетинг, а также за качество и удовлетворенность клиентов.

Кроме того, Ольвье Морне отвечал за структуры PSA Peugeot Citroen во Франции, Словении, Польше, Австрии, Нидерландах и Италии. С 2016 года он занимал пост главного исполнительного директора Автомобильной компании Changan PSA (совместное предприятие в Китае).

Георгий Портнов