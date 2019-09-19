«Мегафон» возведет новый центр обработки данных в Новосибирске

«Мегафон» планирует построить центр обработки данных (ЦОД) в промышленно-логистическом парке Новосибирской области. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщил директор по региональному развитию «Мегафона» Андрей Шишковский.

«Общий объем инвестиций в проект — 4,5 млрд руб. Из этой суммы 1,5 млрд будет направлено на развитие сети интернета вещей и развитие LTE, а также на покрытие отдаленных и малонаселенных территорий. Еще 3 млрд руб будут направлены на развитие ЦОДов»,— сказал господин Шишковский.

По его словам, в Новосибирске будет построен федеральный ЦОД на более чем 500 стоек. Также планируется реконструкция действующего ЦОДа, введенного в эксплуатацию в 2009 году. На эти цели направят около 900 млн руб. Реализовать проект планируется до 2021 года.

Оксана Павлова