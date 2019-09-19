ТАСС: для ВМФ в 2020 году заложат рекордное количество кораблей и судов

В 2020 году в России планируется заложить 22 надводных корабля, подлодки и вспомогательных судна для Военно-морского флота (ВМФ), сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Это рекордное количество боевых и вспомогательных единиц, заложенных на один год для ВМФ.

«Намечена закладка двух модернизированных фрегатов проекта 22350 с 24 ударными ракетами на "Северной верфи", двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885М шифр "Ясень-М" на "Севмаше", трех дизель-электрических подлодок проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада" на Адмиралтейских верфях»,— сказал собеседник агентства.

Впервые в истории российского кораблестроения в программу строительства будет включено два универсальных десантных корабля. Они будут заложены в Крыму на заводе «Залив», уточнил источник.

Ранее “Ъ” сообщал, что Минпромторг предложил увеличить объем программы льготного лизинга до 105 млрд руб. и построить на эту сумму до 2030 года примерно 500 судов.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Льготный лизинг судов вторгается в бюджет».