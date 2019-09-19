При взрыве рядом с больницей на юге Афганистана погибло 20 человек

Не менее 20 человек погибло и 95 ранено в результате взрыва около здания центральной больницы в провинции Забуль на юге Афганистана, сообщил Reuters со ссылкой на администрацию региона. Сработавшее взрывное устройство было заложено в грузовик.

Издание Tolo News отметило, что рядом со зданием больницы находится офис Национального управления безопасности (NDS). Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в РФ). По данным издания, их целью было именно NDS.

Погибшие и пострадавшие — мирные жители. В результате взрыва было повреждено несколько офисных зданий и жилых домов, находящихся неподалеку от больницы.