Минздрав назвал безопасную норму ежедневного потребления алкоголя

Эксперты Минздрава РФ назвали 20–30 г чистого алкоголя порцией, которая несет незначительный риск для здоровья, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материал с рекомендациями. Для мужчин установлен показатель 30 г, для женщин — 20 г.

Такое количества граммов чистого алкоголя содержится в 200–300 мл вина крепостью 12% и в 600–900 мл пива крепостью 4,5%. «Необходимо понимать, что употребление алкоголя даже этих, казалось бы, невысоких порций может привести к проблемам, если выпивка состоялась не в то время или не в том месте… Существуют ситуации, когда любое употребление алкоголя крайне нежелательно, например при управлении автотранспортом, беременности и других»,— говорится в материале Минздрава.

Эксперты также уточняют: чтобы не нанести вреда здоровью, как минимум два дня в неделю употреблять алкоголь нельзя.

Напомним, по версии Минздрава, 70% смертности мужчин в России в трудоспособном возрасте связано с алкоголем. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году уровень потребления алкоголя в России составлял 11,1 л спирта на человека в год. Это минимум за 27 лет.

О том, почему Минздрав называет алкоголь главным фактором низкой продолжительности жизни мужчин,— в материале “Ъ” «Смертности находят допинг».