Помпео объяснил, почему средства ПРО не защитили саудовские нефтяные объекты

Госсекретарь Майк Помпео ответил на вопрос о том, почему средства противоракетной обороны (ПРО) не смогли защитить нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает AP. По его словам, даже самое лучшее вооружение иногда терпит неудачу.

«Мы хотим убедиться, что инфраструктура и ресурсы расположены таким образом, чтобы подобные атаки были менее успешными. Это атака такого масштаба, которого мы не видели прежде»,— сказал господин Помпео журналистам, находясь на пути в Саудовскую Аравию. Он назвал случившееся актом войны.

Агентство отмечает, что у Саудовской Аравии есть несколько американских систем ПРО Patriot. Они могут противостоять вражеским самолетам или ракетами малой дальности. Комплексы могут обеспечить «точечную оборону», но не защиту широких участков территории. Помимо этого, неизвестно, находилось ли американское вооружение рядом с пострадавшими объектами.

Напомним, 14 сентября на два саудовских нефтеперерабатывающих завода компании Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран (Тегеран свою причастность отрицает). 18 сентября министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру.

После инцидента Саудовская Аравия признала снижение добычи нефти на 50%, что составляет примерно 5% мирового предложения. Рост цен на нефть после атаки на нефтяные объекты стал максимальным с февраля 2016 года. Накануне Саудовская Аравия сообщила, что добыча будет восстановлена в полном объеме к концу сентября, на этом фоне цены на нефть начали снижаться.

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