Псалтырь Никиты Белых выставили на торги приставы

Федеральная служба судебных приставов выставила на торги имущество бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого приговорили к восьми годам колонии строгого режима за взятки. Согласно информации на сайте ведомства, на торги выставлены:

псалтырь 1779 года, стартовая цена 2 тыс. руб.;

наручные часы Blancpain Aqua Lung, стартовая цена 552,6 тыс. руб.;

автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска, стартовая цена 901,7 тыс. руб.

Адвокат бывшего губернатора Андрей Грохотов подтвердил, что вещи, выставленные на торги, изъяты во время следственных действий в 2016 году. «Никита Юрьевич, как известно, увлекается историей, ему дарили книги исторической направленности, часы. Сам он часы практически не носит», — сообщил РБК господин Грохотов. Начальная стоимость автомобиля, по его словам, завышена, поскольку он «очень старый». Адвокат добавил, что намерен обжаловать изъятие имущества.

Напомним, Никита Белых был задержан в июне 2016 года. В феврале 2018-го Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам строгого режима за взятки. По версии следствия, в 2013–2016 годах бывший губернатор получил от бизнесмена Юрия Судгаймера €400 тыс. за покровительство в бизнесе. Защита настаивала, что в отношении Никиты Белых была провокация.

О деятельности экс-губернатора в колонии — в материале “Ъ” «Никита Белых воспитывает зэков».