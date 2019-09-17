«Магазины становятся компактнее»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему выгоднее иметь магазин малой площади.

Магазины становятся меньше, компактнее. И это один из главных трендов рынка сегодня. Аналитики консалтинговой компании Knight Frank говорят, что средняя площадь помещений сократилась до 195 кв. м — это малый формат. И на него приходится от 42% до 51% предложения в так называемых транспортно-пешеходных коридорах города и на 5 основных проспектах. Суммарный объем — почти 600 тыс. кв. м.

Такую динамику брокеры объясняют изменениями в запросах самих арендаторов. Операторы стремятся стать ближе к своему клиенту, а компактный формат увеличивает количество предложений, проще говоря, открывается больше точек продаж меньшей площади.

Зато бренды получают высокий уровень адресного покрытия. Для улиц в центре Москвы популярность данного формата формируют в основном запросы от кафе и ресторанов.





Объем торговых площадей здесь сохраняется на уровне 110 тыс. кв. м. Стоит отметить, порядка 2,5 тыс. кв. м заведений находятся в зданиях, где проводится реконструкция. Например, на Никольской улице. В случае с такими магистралями, как Ленинский и Кутузовский проспекты, – здесь высока актуальность мелкоформатных помещений под различные профили у станций метро и транспортно-пересадочных узлов.

И еще немаловажный аспект: в новом предложении помещений стрит-ритейла застройщики для ускорения возврата инвестиций создают коммерческие площади с большим количеством маленьких помещений.

Их проще сдать или продать. А ставка на них гораздо выше, чем в случае с крупноформатными площадями.

Особенно это характерно для объектов, расположенных в центре города, где средневзвешенная ставка за 1 кв. м снижается до 50% при увеличении площади на каждые 100 кв. м.