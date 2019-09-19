«Пермалко» взыскивает 41 млн рублей за поставки алкоголя в Московскую область

АО «Пермалко» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Буки», зарегистрированному в Московской области. Согласно материалам дела, «Пермалко» пытается взыскать задолженность по договору поставки в 41,4 млн руб., а также госпошлину в сумме 200 тыс. руб. Истец потребовал также наложить арест на имущество и денежные средства ООО «Буки», однако суд отказал в удовлетворении иска. Предварительное рассмотрение дела назначено на 9 октября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Буки» занимается поставками алкоголя во Владимирской области, является официальным дистрибьютором ОАО «ВладАлко».

Компания на 50% принадлежит ООО «Владар», а также двум физлицам. По итогам 2017 года общество показало выручку в 428,3 млн руб. и прибыль в 83 тыс. руб.