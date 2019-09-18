Зарплату поставили в зависимость от дней

Ввести в России четырехдневную рабочую неделю пока невозможно — к такому выводу пришли экономисты РАНХиГС. Они утверждают, что сейчас сократить количество рабочих часов получится, лишь снизив сотрудникам зарплаты. Перспектива работать меньше сохраняется только в отдаленном будущем.

Пока же российская экономика растет слишком низкими темпами, активное население быстро убывает, а уровень безработицы исторически минимальный, отметил один из авторов исследования — научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок: «В Трудовом кодексе установлено, что норма — 40 часов. Количество дней — это довольно условное понятие, работодатель здесь может, в принципе, выбирать. Нужно говорить о снижении количества рабочих часов до 36-32. 40-часовая рабочая неделя является стандартной для большинства европейских стран. Исключений очень немного: например, Франция там работают 35 часов — это минимум. Некоторые трудятся по 38-39 часов, но в основном это 40. Так что мы следуем европейским трендам, тогда как во многих развивающихся странах нормой является 48 часов. Снижать время работы возможно, но заработная плата при этом вряд ли сохранится. Даже если будет какой-то законопроект, где будет установлено, что работодателям необходимо ее сохранять, где-то треть от фонда зарплаты — это различные бонусы, премии, их сохранить не удастся, потому что они зависят от объема работы, результативности и эффективности предприятия.

Соответственно, снижать количество часов работы возможно только с уменьшением заработной платы, что вряд ли является необходимым в условиях снижения доходов населения».

“Ъ FM” попросил бизнес-объединения и общественные организации, которые участвуют в обсуждении инициативы, прокомментировать выводы ученых. Так, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков заявил “Ъ FM”, что количество рабочих часов в России не должно быть больше, чем в Европе: «Мы выступаем не за четырехдневную рабочую неделю, а за то, чтобы сократилось количество рабочих часов. Как это время дальше будет распределяться — будет ли это пять дней по семь часов, четыре дня по восемь — это уже отдельная история совершенно. Давайте определимся, мы относимся в данном случае к более или менее экономически развитым странам — Западная Европа, Скандинавия — или же к Азии. Мы входим в пятерку стран, где среднестатистический россиянин прорабатывает в течение года максимальное количество времени. При этом среднестатистический немец трудится на треть меньше, но, тем не менее, производительность у него выше».

Обсуждение перехода на четырехдневную рабочую неделю летом запустил премьер-министр Дмитрий Медведев и поручил Минтруду оценить экономические перспективы ее введения. Но во время дискуссии с работодателями мнения разделились. Например, Торгово-промышленная палата предлагает сократить рабочую неделю до четырех дней, но оставить ее 40-часовой, тем самым увеличив длительность дня, в то время как представители малого бизнеса вообще выступают против изменений.

Каждая компания должна сама решить, подходит ли ей четырехдневный формат, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин: «Если сегодня рынок не столь растущий, как хотелось бы, то как раз, наоборот, на некоторых предприятиях даже лучше перейти на четырехдневную рабочую неделю. К примеру, если мощности недозагружены, потому что нет заказов, то четырехдневная рабочая неделя — оптимальный выход, но при условии, что зарплаты сотрудников не будут падать. Затраты же производят не только, когда выдают зарплату людям. Сюда также входит свет, расходные материалы, трафик, охрана. Поэтому если на сегодняшний день востребованную продукцию можно выпустить за четыре дня с учетом роста производительности труда, то почему нет? Пусть люди больше проводят времени дома, занимаются саморазвитием. Можно же ставить какие-то задачи по профессиональному росту, обучению, здоровому образу жизни».

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Юлия Грицай