Своя история

«Будь собой!» — советуют нам книги по личностному росту. Модные журналы и интернет-ресурсы демонстрируют фотографии женщин и мужчин самой разной внешности. Дизайнеры предлагают одежду, аксессуары и украшения на любой вкус. В моде разнообразие и свобода самовыражения. Но как определить, что подходит именно тебе? Как часто мы думаем, что вот эту вещь никогда не наденем, но увидев ее на подиуме или в витрине известного бренда, на знаменитости или звезде стритстайла, меняем точку зрения. И лишь немногие выбирают свой стиль, не дожидаясь массового одобрения.

Люди, которые следуют собственным предпочтениям в одежде и украшениях, не обращая внимания на то, что популярно, становятся «иконами стиля», им подражают. На вопрос, как они этого добиваются, следует ответ: я ношу то, что мне нравится. Это и есть верный способ найти свою индивидуальность. Главное, чтобы вещь доставляла удовольствие, радовала.

Ювелирные украшения живут гораздо дольше, чем даже самая дорогая и качественная одежда и аксессуары, поэтому слово «мода» к ним применимо лишь отчасти. Украшения, особенно с цветными драгоценными камнями, создаются для того, чтобы подчеркнуть индивидуальный стиль женщины. И испанский ювелирный дом Magerit делает ставку именно на это.

Компания была основана в 1994 году ювелирами Антонио Кальво и Романом Кано в Мадриде, который во времена арабского господства над Испанией носил название Magerit, что означало «земля, изобилующая водой». Украшения бренда всегда отличались скульптурностью и уникальностью дизайна. Сегодня главный дизайнер ювелирного дома Magerit — Даниэль Кальво, сын одного из ее основателей, и его цель — радовать и удивлять клиентов марки нестандартными идеями и оригинальными, эксклюзивными украшениями. Каждая коллекция Magerit, начинаясь с наброска, превращается в историю о богинях, драконах, скачущих лошадях, порхающих бабочках и сказочных лебедях. Так, линия Eternal («Вечная») рассказывает о любви и страсти. Коллекция Hechizo («Волшебство») посвящена балету П. И. Чайковского «Лебединое озеро» и легенде о прекрасной Одетте, превращенной в лебедя колдовским проклятьем. Каждую вещь, будь то серьги, подвеска или кольцо, украшают скульптурная композиция, бриллианты и цветные драгоценные камни. Все украшения создаются вручную в мастерской бренда в Мадриде. Именно оригинальный дизайн и уникальная ручная работа делают украшения Magerit особенными.

Для Magerit главное — женщина, которая может выразить себя с помощью украшений. Эти вещи существуют не сами по себе, а являются продолжением и дополнением женской натуры, становятся с ней единым целым и дарят своей обладательнице красоту и радость.

На территории России бренд Magerit представляет компания MNJ Distribution http://www.mnj-d.ru/. Более подробную информацию о коллекции можно получить по телефону +7 903 666 16 16.

Екатерина Зиборова