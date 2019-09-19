Проспекту назначили новый срок

Сроки окончания реконструкции проспекта Кирова в Саратове, которая проводится за счет федеральных денежных средств, сдвигают на полмесяца — до конца октября. Об этом объявил министр строительства и ЖКХ региона Павел Мигачев. Ранее завершить работы планировалось к середине следующего месяца. Эксперты связывают это с затянувшимся «по непонятным причинам» аукционом и опасаются, что ремонтные работы не завершатся в назначенный срок, а могут затянуться до зимы.

Реконструкция проспекта Кирова в Саратове должна завершиться до конца октября. Об этом вчера на пресс-конференции объявил министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев. Перенос сроков сдачи объекта связан с большим объемом работ. В аукционной документации на сайте «Госзакупки» указано, что работы по реконструкции центральной пешеходной улицы города должны завершиться до 15 октября. На этой же дате настаивал во время инспекционного выезда на объект в минувший понедельник и глава города Михаил Исаев.

Ранее темпы работ на проспекте раскритиковал губернатор Валерий Радаев. «Очень плохо организованы работы. Изо дня в день практически ничего не меняется. Есть соглашение с подрядчиком, если оно не выполняется, то нужно применять санкции. Он не бесплатно работает. А здесь каждый день ходят люди. Измените свое отношение к делу незамедлительно»,— обратился он к господину Исаеву.

Подрядчиком на работах по реконструкции объекта является ООО Специализированный застройщик СК «Система». Как ранее сообщал „Ъ“, его удалось найти только со второй попытки. На объявленный 24 июля аукцион с начальной максимальной ценой контракта 228,27 млн руб. не было подано ни одной заявки. Повторный аукцион был объявлен в начале августа, при этом сроки окончания работ в документации остались неизменными. В соответствии с техническим заданием, при реконструкции планировалось переложить 28 тыс. кв. м тротуарной плитки, произвести ремонт покрытия центральной зоны, создать зоны малых архитектурных форм и озеленения, заменить тротуар вдоль фасадов и зданий. Чиновники городской администрации также говорили о планах высадить новые деревья и кустарники, поменять фонарные опоры, усовершенствовать ливневую канализацию. Завершение работ по замене тротуарной плитки было намечено на 6–10 августа, однако, как убедился „Ъ“, этого до сих пор не произошло.

В ООО Специализированный застройщик СК «Система» прокомментировать перенос сроков сдачи объекта вчера было некому.

Предприниматель, член Общественной палаты области Михаил Волков предложил городской администрации за свой счет установить на участке проспекта от Горького до Радищева автополив деревьев, не предусмотренный документацией аукциона. По его словам, сегодня региональная ОП соберется, чтобы обсудить сроки сдачи работ. «Там будут представители и прокуратуры, и администрации, и можно будет им задать все эти вопросы. Что касается автополива, то часть его уже смонтирована. Монтаж производится с разрешения комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта»,— уточнил бизнесмен, отказавшись назвать стоимость ­оборудования.

Депутат Саратовской городской думы Евгений Чернов («Единая Россия») не верит, что реконструкция пешеходной улицы завершится в октябре. «По непонятным для меня причинам конкурсные процедуры очень затянулись. Власти знали, что на реконструкцию этого конкретного объекта будут выделены денежные средства, что необходимо объявить конкурс, но мы в течение долгового времени слышали „вот-вот“ и „завтра“. И сейчас, когда мы видим, как в авральном режиме там работает подрядчик, коммунальные и другие организации, в окончание работ в октябре верится с трудом. Этот объект находится на особом контроле, и, поскольку расходуются федеральные средства, в отношении городских властей могут последовать штрафные санкции в случае неисполнения контракта. Доводить до этого не стоит, но и слишком торопиться — тоже. Часто подрядчики сдают объекты в срок, но потом в рамках гарантийных обязательств вынуждены устранять появившиеся дефекты»,— отметил депутат.

Депутат Саратовской областной думы Александр Анидалов (КПРФ) уверен, что при необходимости «работы могут завершить и завтра». «Если работы будут производиться качественно и в соответствии с теми требованиями, которые указаны в документации, то завершить реконструкцию проспекта Кирова до конца октября нереально. Но у нас любят форсировать события»,— отметил он.

Предприниматель, член совета регионального отделения «Опоры России» Роман Репин считает, что реконструкция проспекта может затянуться до зимы. «Объемы работ огромные, их организация — отвратительная. Я думаю, что они с этой реконструкцией войдут в зиму. Но я не переживаю ни за администрацию, ни за их любимого подрядчика. Меня беспокоит судьба тех предпринимателей, которые работают на этой территории, и в настоящее время терпят огромные убытки. В июле, когда проходила первая встреча по реконструкции, нам обещали, что все завершится до 40 дней. То есть в сентябре все работы уже должны были быть окончены. Обещали не перекрывать проспект наглухо, а сначала отремонтировать одну сторону, потом другую, обещали ремонтировать небольшими участками, когда простой, грубо говоря, не должен был превышать семи дней. И что мы видим? Горожане не могут пройти по проспекту, не то чтобы куда-то зайти. Бизнес терпит колоссальные убытки»,— подытожил он.

Марина Ковалева