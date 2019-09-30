День рождения

Если бы десять лет назад мне кто-то сказал, что на родах можно получить удовольствие, я бы, наверное, рассмеялась этому человеку в лицо. С чем угодно, но не с удовольствием связывала я таинство появления на свет новой жизни. Но, оказалось, все возможно.

Как любая ответственная мать, я начала готовиться к рождению второго малыша заранее. Выписала все известные роддома и врачей, у которых рожали подруги, и стала вычеркивать тех, кто по каким-то параметрам не подходил. Конечно, первым делом сразу возникла мысль улететь в Штаты или в Израиль. Но заграница отпадала. У старшей дочери своя жизнь — ни оставить ее надолго, ни брать с собой не казалось мне разумными вариантами. У человека и так стресс в виде нового члена семьи, а тут еще и без друзей, и в новой обстановке. Оставалась Москва, где роддома есть на любой вкус и кошелек. Но, как известно, ответственной матери «любой» роддом не подходит. Мне нужен был такой, чтобы прислушивались и уважительно относились к моим порой не самым очевидным пожеланиям просто потому, что они мои. Чтобы посещали меня с утра до ночи многочисленные родственники и друзья, которых я вдруг захочу увидеть в час ночи. Чтобы не бояться ни за себя, ни за малыша, в случае чего. Чтобы гармония, взаимопонимание, комфорт и кормили вкусно. И, разумеется, чтобы близко из любого конца Москвы (работающая мать не знает, в какой момент у нее начнутся роды и на какой важной встрече она будет). На первый взгляд комбинация казалась малореализуемой.

Однако я провела тщательную материнскую разведку, и обнаружился подходящий прецедент — роддом Европейского медицинского центра (EMC) на улице Правды. Который умудрился даже превзойти мой суровый чек-лист. Роддом ЕМС оказался оплотом западной медицины в самом центре Москвы — беременность и роды ведутся по международным протоколам, а врачи в обязательном порядке проходят обучение и стажируются за рубежом: в Израиле, Франции, Англии, США и прочих традиционно сильных медицинских державах. Именно сюда один за другим приходят лучшие врачи из других столичных клиник. Легендарный главврач перинатального центра имени Кулакова профессор Наталия Кан сегодня возглавляет перинатальный центр ЕМС, здесь принимает «моя» Марина Львовна Шарова, у которой более 15 тыс. принятых родов и стаж работы — 31 год. Тыл прикрыт со всех фронтов — взрослая и детская реанимация, отделения выхаживания недоношенных и патологии беременных. Кроме этого при роддоме работает мощный диагностический центр с узкими специалистами и собственная лаборатория. Конечно, никому не хочется думать о сложностях при планировании беременности и родов, но мы ведь не покупаем машину с неработающими подушками безопасности только потому, что верим в лучшее.

Роддом ЕМС Фото: ЕМС

Сам перинатальный центр по атмосфере напоминал уютный бутик-отель в тени огромных многолетних деревьев, где меня встречали по всем канонам консьерж-сервисов. Я даже на мгновение усомнилась, не ошиблась ли я адресом. Но нет, не ошиблась. Просто дизайн роддома оказался очень далек от привычных нам светло-салатовых больничных стен и запаха хлорки. На первом приеме доктор Виктория Шпаченко приняла меня как родную. Мне даже стало неловко, подумала, что мы были знакомы, раз она меня так приветливо встречает, а я даже не помню, при каких обстоятельствах. Но потом уже мне стало ясно, что в ЕМС меня вообще все и всегда будут принимать как родную. На УЗИ мы ходили всей семьей (разве что питомцев не брали). Это, кстати, была отличная профилактика ревности у старшей дочки. А как вообще можно сдержать слезы, когда на 3D-экране ты видишь малыша во всей красе?

Следующим этапом стала беседа о предстоящих родах. Я приготовилась внимать долгому монологу врача, но говорить пришлось в основном мне. План родов здесь составляют исходя в первую очередь из пожеланий женщины. В ЕМС оказались готовы на любые мои затеи. Единственное требование, чтобы они не угрожали безопасности малыша и моей собственной. И оркестр можно, чтобы играл «Рио-Риту»? В принципе, и оркестр. И роды в воде, и при свечах, и с доулой. Врачи подробно расспросили меня, каким я представляю себе этот день своей жизни, спросили, хочу ли я делать обезболивание (конечно!), приеду ли я на несколько дней раньше или когда почувствую схватки (конечно, когда почувствую схватки) и с кем бы я хотела рожать с мужем/мамой/подругой? Склоняюсь все же к мужу. Как я вижу свое пребывание в послеродовой палате? Главное, не мешать нашему семейному единению после.

На территории роддома ЕМС Фото: ЕМС

Когда до дня Х оставалось совсем немного, я позвонила в роддом, приготовив блокнотик и карандаш, как мать-отличница, чтобы записать, что же нужно иметь с собой. Но записывать ничего не пришлось. Вежливое «только паспорт» и исчерпывающее «в ЕМС все есть» и вовсе укрепили меня в мысли, что встречи на ближайшие дни можно не отменять и сумку со скарбом тоже возить по всему городу необязательно. Более того, здесь же я прошла экспресс-курс школы мам, который разработан на основе программы подготовки к родам госпиталя Yale New Haven, клиникой легендарного Йельского университета. Где в отличие от большинства московских «школ мам» проводится настоящий тренинг непосредственно в родильном боксе.

Роды прошли на удивление легко. То ли дело в общей доброжелательной атмосфере и заранее заказанном полумраке и теплой ванне родблока. То ли в том, что чуткая акушерка не отошла от меня ни на шаг за все десять часов и молниеносно угадывала мои сиюминутные нужды. То ли потому, что на плазме в родблоке показывали «Друзей». То ли мужа уж очень украшал синий одноразовый костюм. То ли все вместе.

Из родблока мы всей ордой переместились в светлую большую палату, где муж тут же завалился спать на заботливо подготовленный для него диван. Устал все-таки. Ребенок все время был с нами. Потому что мы так захотели сами. Хотя при желании персонал может забрать малыша в просторное детское отделение и дать маме отдохнуть в любое время дня и ночи. Но самое главное — никто не прикасался к малышу без спроса и подробных объяснений, что и зачем необходимо сделать. Последнее слово всегда за родителями. Это важно для женщины, у которой и так включился режим «самки, защищающей потомство», а еще и гормоны зашкаливают.

Палата в роддоме ЕМС Фото: ЕМС

Самым большим испытанием оказалось шесть раз в день выбирать питание по меню. Наш покой круглосуточно охраняли медсестра, специалист по грудному вскармливанию и акушер-гинеколог. В роддоме работает строгая система безопасности — ни одна дверь не откроется без идентификации человека по специальной пластиковой карте. Отдельный бонус — собственный бьюти-кабинет. Роды — не повод пропускать маникюр! Сразу вспомнила, как в первый раз считала минуты до выписки. Из ЕМС уезжать не хотелось совсем.

Конечно, какие-то физиологические моменты доставляли беспокойство, но ощущение у меня было, что это не я — мама новорожденного малыша, а я сама — малыш и врачи ЕМС — мои родители. Такого внимания мне даже муж не оказывал на первых свиданиях. Кстати, муж тоже был со мной и остался в палате и ночевать (в принципе, места было столько, что ночевать могли остаться и все мои близкие родственники) — хотя о том, что мы в больнице, а не на спа-курорте, напоминает разве что больничная кровать с разного рода кнопками и рычагами для облегчения жизни маме в первые дни после родов. И конечно, мы первым делом отметили этот день бокалом шампанского, которое заботливые сотрудники ЕМС заранее охладили в мини-баре палаты. Консультант по грудному вскармливанию, которая навестила меня незадолго до этого, охотно разрешила. День рождения все-таки бывает раз в году. А уж такой особенный и того реже.

Светлана Рысева