Личные счета ИП не уйдут от налогов

Центробанк считает законной блокировку «личных» счетов индивидуальных предпринимателей , если речь идет о погашении налоговых задолженностей. В этом случае ФНС обычно требует от банков замораживать все счета ИП, включая личные. Правда, кредитные организации, пишет “Ъ”, не всегда выполняют требования налоговой, поскольку в законе такая норма не прописана. С этим были не согласны в Минфине. Теперь на сторону ведомства встал и Центробанк. Там объясняют, что в законодательстве есть пункт о том, что индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Как теперь будут вести себя банки? И чем это грозит бизнесу? Разбирался Владислав Викторов.

Вопрос, стоит ли блокировать еще и «личные» счета индивидуальных предпринимателей, если у них накопились долги перед налоговой, возник давно. Но активно его начали обсуждать этим летом — именно тогда банки стали массово получать от Федеральной налоговой службы письма с требованием заблокировать все счета, связанные с ИП.

Проблема в том, что сейчас в законе не указано, можно ли списывать долги предпринимателей и с частных счетов. Впрочем, и запрета на это там нет. На неточность указывал и Минфин, который курирует ФНС, потому глава ведомства Антон Силуанов в своем письме ЦБ просил прояснить этот вопрос. И регулятор ответил: можно.

Для банков это сигнал к действию, а властей ждет хорошая собираемость налогов, правда, временно, говорит руководитель GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк: «Пока предприниматель не успеет перестроиться, первое время точно будут сборы налогов и долгов ИП. Но не думаю, что этого хватит надолго, потому что предприниматели все-таки умеют думать и придумывать различные методы, как себя обезопасить».

До сих пор банки личные счета индивидуальных предпринимателей, как правило, старались не блокировать, пишет “Ъ”. Но в некоторых случаях, когда налоговая начинает забрасывать письмами, отказать им довольно сложно. В итоге под арестом находились все счета, даже накопительные. Обычно банки замораживали именно ту сумму, которую человек задолжал. Правда, если у него несколько счетов, то на каждом из них блокировали эти деньги. В результате недоступными оказываются внушительные суммы.

Но бывает, что счета блокируют и из-за незначительных долгов, говорит гендиректор юридической компании «Юрвиста» Алексей Петропольский. Проблема еще и в том, что отменить арест непросто, и для бизнеса это может обернуться банкротством. «Часто бывает так, что из-за каких-то копеечных пеней тебе блокируют счета, списывают деньги, а разблокировать забывают. И ты бегаешь до упора, выбивая письма у банков, чтобы можно было вести нормальную деятельность. Только раньше это касалось счетов юридических лиц, теперь же затронет еще и физлиц, то есть тебя полностью обездвижат»,— говорит Петропольский.

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Свое решение Центробанк объясняет позицией Верховного суда, который неоднократно говорил, что рабочие и личные счета индивидуального предпринимателя ничем не отличаются. Впрочем, регулятор делает оговорку: банки не должны забывать, что взыскания не распространяются, например, на пенсии, пособия или материнский капитал. Но вряд ли эти активы помогут защитить бизнес.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов назвал меру по блокировке счетов ИП избыточной. Он объяснял это тем, что долги у них могут быть небольшие, а банки блокируют куда более крупные суммы. Его поддержал и вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, предложив разграничивать коммерческие и личные счета предпринимателей.