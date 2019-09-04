Предпринимателей выведут из черного списка ЦБ

Власти усложнят процедуру блокировки счетов предпринимателей. В Минэкономразвития решили бороться с практикой, когда из-за «антиотмывочного» закона бизнесмены неоправданно попадают в черный список Центробанка. По данным ведомства, более 700 тыс. предпринимателей оказались в ситуации, когда их счета заблокировали по формальным поводам, а на реабилитацию пришлось потратить минимум несколько месяцев. “Ъ FM” нашел тех, кто попадал в черные список, и выяснил, помогут ли им идеи Минэкономразвития. Подробности — у Владислава Викторова.

Чаще всего для предпринимателей блокировка счета — это неожиданность. Однажды может просто прийти смс из банка, где будет сказано, что все операции временно приостановлены в целях безопасности. В такой ситуации год назад оказался предприниматель Антон Горальчук. Счета заблокировали в соответствии с «антиотмывочным» законом и попросили предоставить несколько документов. Все требования бизнесмен выполнил, но этого оказалось недостаточно. Через год ситуация так и не разрешилась. Теперь, чтобы вернуть замороженные деньги приходится судиться с самим собой, рассказывает Антон Горальчук: «Нам в банке написали, что рассмотрели документы, доступ возобновлен не будет, просим закрыть счет, вывод средств осуществляется с комиссией в 15% от остатка. Мы спросили в чем дело, нам сказали, что по закону не обязаны комментировать свои действия. У нас было более 250 тыс. руб. Мы нашли способ выдернуть эти деньги, но просто подаем в суд сами на себя за невыплату заработной платы. Нам повезло, что на счету лежали только наши деньги — там не было ни копейки клиентов».

По данным Минэкономразвития, от «антиотмывочного» закона пострадали не меньше 750 тыс. предпринимателей, которые неожиданно попали в черный список регулятора. Процесс оспаривания дело сложное: сначала надо решить вопрос в самом банке, затем начинается этап обжалования в ЦБ. Необходимо еще и правильно составить документ, и без помощи юристов не обойтись, а это требует дополнительных расходов. И итогом минимум двух месяцев разбирательств зачастую становится разорение. Директор логистической компании «Каргораш» Артем Зварич рассказал “Ъ FM”, что два года назад у него заблокировали счет с 12 млн руб. Сначала в одном банке, потом в другом. В результате образовались долги перед поставщиками, и бизнес рухнул. «Меня настойчиво попросили в банк, я зашел в соседний офис, открыл у них счет, после чего из 12 млн, которые были на счету, мне пришло 10,8 млн — комиссия за закрытие счета. Через месяц у меня тоже заблокировали счет. Мне некуда больше идти, потому что мне больше ни один банк не откроет счет никогда в жизни, я попал в списки финмониторинга. Даже как физлицо никакие кредиты мне не предоставляют»,— пояснил Зварич.

Отчасти банки в этой ситуации понять можно. Если они пропустят операцию, а в итоге выяснится, что проводилась она с целью отмывания денег, то организации может грозить серьезное наказание, вплоть до отзыва лицензии. Однако сами банки неоднократно жаловались, что, по сути, им приходится выполнять функции надзорных органов, а это требует немало времени и средств. Теперь Минэкономразвития хочет заставить их объяснять причины блокировки. И это тоже дополнительные затраты, говорит председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков: «Проще заблокировать, опираясь на какую-то информацию, чем вступать в процесс информирования, объяснения — это затраты, время.

Центральный банк, Федеральная служба по финансовому мониторингу, да и силовики должны сформировать базу данных, которую смогут использовать в том числе кредитные организации, понимая, что за клиент, работать с ним».

Впрочем, банки и сейчас обязаны по запросу клиента подробно объяснять причины блокировки счетов. Такое разъяснение год назад выпустил ЦБ. Но не все ему следуют, и аналогичное требование Минэкономразвития вряд ли это исправит. В ведомстве помимо этого хотят упростить процедуру реабилитации. И это могло бы спасти немало предприятий, говорит адвокат Владимир Ефремов. Добиться справедливости в целом можно, но пока это требует слишком много времени. «Процедура реабилитации может длиться и больше года, и это однозначно уничтожает любой бизнес. Важнее просто упростить эти процедуры и постараться все-таки исключить огромный объем формальных квалификаций лиц в качестве тех, которые занимаются легализацией. Механизм работает, но он не самый простой»,— считает Ефремов.

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В то же время сами предприниматели не верят, что идеи Минэкономразвития как-то исправят ситуацию. Ведь над банками по-прежнему будет висеть угроза отзыва лицензии. И здесь им логично было бы перестраховаться.

Официально Центробанк не раскрывает данные о числе банковских клиентов, которым отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» закона. Но, по данным Росфинмониторинга, в 2017 году отказниками числилось больше 450 тыс. человек.