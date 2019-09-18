ИП лицо не закрывает

Банк России поддержал позицию Минфина и ФНС, согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей (ИП) банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов — в том числе незарегистрированных как счета ИП. ЦБ ссылается на ст. 23 и ст. 24 ГК, согласно которым индивидуальный предприниматель отвечает по своим обязательствам всем имуществом. Кроме того, банки, по его мнению, в случае взыскания ФНС со счетов ИП средств должны учитывать социальные ограничения, установленные законом в отношении физлиц.

Как стало известно “Ъ”, 5 сентября Банк России по запросу Минфина от 29 августа сообщил свою позицию по проблемам блокировок «частных» счетов ИП при взыскании с них налоговых задолженностей в рамках ст. 76 Налогового кодекса. Напомним, вопрос как таковой существует довольно долго, но стал активно обсуждаться летом 2019 года, когда из-за повышения эффективности контроля Федеральной налоговой службы (ФНС) банки стали массово получать требования о блокировке долгов на счетах, принадлежащих ИП,— это касалось не только счетов, зарегистрированных именно как счета ИП, но и их других счетов. В ряде случаев банки, по данным “Ъ”, отказывались идти на такой шаг, наличие проблемы и ее обсуждение подтвердил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Позиция Минфина и подчиненной ему ФНС была вполне прозрачна: право ФНС взыскания налоговых долгов ИП не через судебных приставов на деле выгоднее для предпринимателей (иначе возможен исполнительский сбор, требующий судебных расходов, и т. п.), к тому же право «вернуть» ситуацию в суд, оспаривая блокировки, у ИП всегда есть. Но неочевидна была позиция банковского регулятора: ее в ответ на письмо Минфина в ЦБ изложил замглавы юридического департамента Банка России Александр Борисенко.

Позиция ЦБ выглядит совершенно однозначной, хотя в ЦБ прямо констатируют, что разъяснять Налоговый и Гражданский кодексы Минфину — не его компетенция. Согласно ст. 23 Гражданского кодекса, ИП остается физлицом, согласно ст. 24 — отвечает по своим обязательством всем своим имуществом, кроме того, на которое не может быть обращено взыскание или есть ограничения (ст. 99, ст. 100 закона «Об исполнительном производстве», ст. 20 закона «О страховых пенсиях»). Как указывает ЦБ, 17 декабря 1996 года, 15 мая 2001 года и 4 июня 2009 года принципиальную «неразграниченность» личного и предпринимательского имущества у ИП подтверждал в своих актах Конституционный суд — это, очевидно, касается и денег на счетах в банках. «Несудебный» характер блокировок ФНС, по мнению ЦБ, ничего не меняет — мало того, по мнению Банка России, банки, исполняющие решения ФНС, должны учитывать ограничения законов на взыскания. То есть косвенно ЦБ высказывается за необходимость создания или доработки банками программного обеспечения, которое учитывало бы, например, запрет на взыскания с пенсий, необходимость сохранения дохода в размере МРОТ и т. п.

Дискуссия о «блокировках ИП» стала предметом широкого обсуждения. Так, ТАСС вчера процитировал вице-президента Ассоциации российских банков Алексея Войлукова, предложившего «разделять предпринимательскую деятельность физического лица и его обычную жизнь, личные счета». Отметим, с точки зрения ГК это аналогично уничтожению института ИП и превращению статуса индивидуального предпринимателя в хозяйственное общество с единственным собственником-физлицом и де-факто с ограниченной ответственностью. Значительная часть проблем в таких случаях, видимо, находится на банковской стороне — ФНС не может требовать от банка «блокировки всех счетов и карт» ИП, ее претензии всегда имеют конкретное денежное исчисление («счета физлица» затрагиваются лишь в том случае, если необходимой суммы нет на «счете ИП»), а «веерная блокировка» всех счетов физлица-ИП, по существу, возможна лишь по решению самого банка. Банки, отметим, практически не комментируют проблему, а блокировки счетов, как и доначисления платежей, ИП не оспариваются в судах.

Дмитрий Бутрин