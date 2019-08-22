«Магнит» притягивает спиртное

Второй по обороту российский продовольственный ритейлер «Магнит», чья прибыль в первом квартале года упала более чем на 50%, пытается обогнать конкурентов за счет развития нового формата — алкомаркетов под брендом «Магнит вечерний». Но конкурировать с уже существующими будет сложно: сети будет выгоднее продавать алкоголь в существующих магазинах у дома.

Первый специализированный магазин под вывеской «Магнит вечерний» откроется в Самаре. В пресс-службе ритейлера уточнили, что площадь нового магазина составит 200 кв. м, ассортимент включает порядка 2,5 тыс. наименований. В компании рассказали, что протестируют формат отдельных магазинов по продаже алкоголя и по результатам эксперимента, который продлится три—шесть месяцев, будет принято решение о дальнейшем развитии.

Чистая прибыль ПАО «Магнит» по МСФО за первые три месяца 2019 года снизилась на 52,2%, до 3,5 млрд руб., показатели EBITDA снизились на 6,5%, до 18,1 млрд руб., а чистый долг по состоянию на 31 марта вырос до 182,6 млрд руб.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров уверен, что «Магнит вечерний» входит в стратегию ритейлера по развитию проектов ультрамалого формата. Среди уже существующих площадок он перечисляет торговые зоны на автозаправках и магазины в отделениях «Почты России» (сейчас там открыто более 500 точек). При этом, вероятнее всего, специализированные магазины в будущем будут делиться на несколько подформатов — площадью около 200 кв. м и 120–130 кв. м, прогнозирует господин Бурмистров. «Компания рассматривает и тестирует разные варианты торговых точек»,— подтверждает директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

Представитель сети добавляет, что кроме алкогольной и слабоалкогольной продукции в ассортимент «Магнита вечернего» входят также снеки, кондитерские изделия, орехи, сухофрукты, предметы гигиены и кофе навынос. Об этом же говорит и Михаил Бурмистров — речь идет о более развитом формате алкомаркетов, фактически о магазине у дома, где кроме спиртных и алкогольных напитков покупатель сможет приобрести необходимые продукты.

«Бесконечно развиваться в продовольственном формате невозможно. Сейчас федеральные сети будут искать новый формат алкомаркетов»,— отмечает гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз.





Он не исключает, что таким форматом может заинтересоваться и X5 Retail Group. Представитель X5 напоминает, что с 2016 года у ритейлера работает несколько десятков магазинов под брендом «Пятьница» рядом с супермаркетами «Пятерочка».

В пилотном магазине «Магнит» сделал акцент на товарах собственных торговых марок (СТМ) и прямого импорта. По данным господина Бурмистрова, количество такой продукции может достигать 30% от всего ассортимента. Для сравнения: в обычных супермаркетах сети доля таких СТМ и собственного импорта достигает 15%. «Такая высокая доля в ассортименте "Магнита вечернего" даст возможность получить дополнительную маржинальность, которая будет выше, чем в стандартных магазинах. И это несмотря на то, что логистика для магазинов малого формата гораздо сложнее»,— комментирует он.

По оценкам Михаила Бурмистрова, потенциально сеть может открывать несколько сотен точек в год, но конкурировать, например, с «Красным и белым», чьи магазины более компактные и окупаются в среднем за полтора года, будет непросто:

«Специализированные магазины "Магнита" выглядят более дорогими, срок их окупаемости может достигать четырех лет».





Вадим Дробиз не уверен, что ритейлер продолжит развивать алкомаркеты после эксперимента, поскольку традиционные магазины у дома могут генерировать большую выручку.

Алкогольная продукция занимает существенную долю в любых продуктовых магазинах. По информации Вадима Дробиза, в магазинах у дома и малых сетях она составляет до 40% от всего объема продаж, в дискаунтерах — не менее 20%, в супермаркетах — до 25% и около 12% от выручки — в гипермаркетах.

Никита Щуренков, Анатолий Костырев