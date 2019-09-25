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Пеция — учебник своими руками

"Деньги". Приложение от , стр. 67

До изобретения печатного пресса Иоганном Гутенбергом обеспечивать студентов учебными пособиями было очень дорого. В Англии конца XIV века книга стоила около фунта (современные £1 тыс.).

Проблему в средневековых университетах решали с помощью системы коллективной переписки книг «пеция» (pecia в переводе с латыни — шкура). Копию книги делили на куски стандартного размера — обычно на четыре листа формата ин-фолио. На каждом листе умещалось четыре колонки текста. В каждой колонке было строго определенное число строк (обычно 60 или 62), в каждой строке — определенное число букв (обычно 30 или 32). Куски раздавались студентам для одновременного переписывания — строка в строку, буква в букву. Кто-то переписывал для себя, кто-то — для более богатых сотоварищей за плату. После проверки книга сшивалась.

Процесс переписывания по этой системе занимал не более недели, тогда как обычно у писца работа над одной книгой занимала полгода-год.

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