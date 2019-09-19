Дольщиков приведут как аргумент

Руководство «Гринфлайта» призвало обманутых дольщиков участвовать в судебном споре о трех участках в 29-м микрорайоне Челябинска. Землю, которую застройщик-банкрот собирался продать для достройки двух оставшихся домов, у него отобрали в августе. Теперь часть переселенцев могут остаться без обещанных квартир. Людей просят приходить на заседания, проводить пикеты и писать письма федеральным чиновникам, чтобы привлечь внимание к проблеме. У «Гринфлайта», который перешел под контроль ООО «Трест Магнитострой» Олега Лакницкого, остается около 500 обманутых дольщиков, которые ждут ключей от своего жилья в течение последних пяти лет. Эксперты считают, что у юристов «Гринфлайта» есть шансы на победу в апелляции, но им нужно пересмотреть аргументацию в свою защиту.



Директор ООО «Трест Магнитострой» Олег Лакницкий провел встречу с дольщиками «Гринфлайта», которые пять лет ожидают сдачи проблемных домов в ЖК «Академ Riverside». Господин Лакницкий сообщил, что по решению Калининского районного суда «Гринфлайт» лишили трех земельных участков, за счет застройки или продажи которых «Магнитострой» планировал покрыть издержки на возведение 102-го и 33-го домов. Из-за этого все сделки по выдаче квартир были заморожены.

О подробностях судебного разбирательства “Ъ-Южный Урал” рассказал пресс-секретарь «Гринфлайта» Кирилл Кочкин. Речь о трех участках в 29-м микрорайоне Челябинска напротив арены «Трактор». «Гринфлайт» ранее выкупил этот участок у компании «Челябстройкомплект». На момент начала судебного процесса застройщик уже запроектировал на спорной территории жилые дома. «Гринфлайт» планировал вести строительство на этой земле или использовать актив как залог для получения кредитов в банках. Однако в августе Калининский районный суд признал право собственности на эти участки за неким Игорем Макаровым. Согласно материалам дела, господин Макаров в 2011 году приобрел землю у Игоря Беленького. Со слов Игоря Макарова, тогда переход права собственности оформлен не был, а он решил завершить сделку только в 2018 году. К этому времени оказалось, что участок разделен на три куска, на одном уже построен многоквартирный дом, для другого утвержден проект планировки. Компания обжалует решение в Челябинском областном суде. По словам господина Кочкина, жалоба была подана 17 сентября. В картотеке суда заявление пока не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе апелляционной инстанции.

Как отметил Олег Лакницкий, все дольщики домов №№122 и 33 в любом случае получат свои квартиры после решения суда о передаче жилых помещений, а вот люди, которых переселяют туда из объектов следующей очереди, не смогут рассчитывать на получение жилплощади. Господин Лакницкий призвал дольщиков проявлять активность, проводить пикеты, привлекать внимание СМИ и общественности к проблеме, ходить на заседания суда по делу. По предложению руководства застройщика создали инициативную группу из 30 человек. Также участники встречи подписали письма к премьер-министру Дмитрию Медведеву, генпрокурору Юрию Чайке и директору ФСБ РФ Александру Бортникову.

По 102-му и 33-му домам в ЖК «Академ Riverside» сейчас идет судебный процесс. В планировочную документацию были внесены изменения, и не все согласились с изменениями метража квартир, рассказала “Ъ-Южный Урал” дольщица на условиях анонимности. «Нас уже готовят к тому, что решение будет не в нашу пользу, потому что девять человек не согласны с новыми условиями. Некоторым сократили количество квадратных метров, кому-то, наоборот, увеличили метраж, и им придется доплачивать существенные суммы, чтобы компенсировать разницу. В доме №33 шесть человек не согласны, в 102-м доме — еще трое. Мы не знаем, что будет дальше, но Лакницкий пообещал нам, что мы в любом случае получим свои квартиры»,— сообщила собеседница издания.

В правительстве Челябинской области состоялось экстренное совещание по проблеме, сообщил Кирилл Кочкин. На встрече присутствовали вице-губернатор Сергей Шаль и исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова. «Они подключатся к решению этого вопроса по 29-му микрорайону со своей стороны. Также по участку в 19-м микрорайоне, который они обещали выделить в качестве компенсации, на следующей неделе будет уже инвестиционный совет по передаче земельного участка. В любом случае никто из дольщиков не останется без квартир, квартиры остаются закрепленными за ними»,— сказал господин Кочкин. Отметим, на получение компенсационного участка в 19-м микрорайоне (находится между «Парковым-2» и элитным поселком Карпов пруд), помимо «Гринфлайта» претендует компания «Икар», которая помогала достраивать объекты в Чурилово.

В ООО «Гринфлайт» ввели процедуру наблюдения в 2016 году. Из-за финансовых проблем компании было остановлено строительство 28 домов. Обязательства перед 5 тыс. дольщиками взяла компания Олега Лакницкого «Трест Магнитострой». На данный момент жилье получили почти 4,5 тыс. обманутых дольщиков. Еще около 500 семей ожидают завершения строительства двух оставшихся домов. Бывший гендиректор застройщика Сергей Мануйлов признан виновным в том, что совершал заведомо невыгодные сделки, и приговорен к 2,5 года лишения свободы. Согласно информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», в отношении «Гринфлайта» ведется более 1,5 тыс. исполнительных производств с общей суммой взыскания 402 млн руб. Из них по задолженности — на сумму 258 млн руб., по налогам — 130 млн руб.

Руководитель практики имущественных и обязательственных отношений юридической службы «Амулекс» Галина Гамбург считает, что у «Гринфлайта» есть шансы на обжалование решения об аннулировании прав собственности на участки в 29-м микрорайоне. «Нужно в первую очередь подтвердить, что договор купли-продажи с распиской о получении Игорем Беленьким денежных средств не предоставлен в суд»,— отмечает эксперт. По словам госпожи Гамбург, юристы «Гринфлайта» и ООО СК «Каскад» упустили ряд важных аргументов при выстраивании своей защиты. «Надо было предъявлять встречный иск о признании действующих собственников добросовестными приобретателями. Ссылаться на преюдициальность решения 2015 года по иску прокурора тоже надо было, но это не сделано. Представитель ООО “Гринфлайт” даже не явился в судебное заседание, а ООО СК “Каскад” ссылалось только на пропуск срока исковой давности»,— говорит юрист.

Карина Кальярова