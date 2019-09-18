Фотогалерея «Время театральных легенд» № 8

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Главные анонсы 19 сентября
18/09
Количество обращений в финский визовый центр в Петербурге сократилось в два раза
18/09
На КАД перекроют съезд на развязке с Дачным проспектом
18/09
В Петербурге закрыли незаконное кафе, расположенное в доме-памятнике, где жил доктор Боткин
18/09
Возле Таврического дворца задержан активист с плакатом
18/09
Рейс из Пулково в Барселону задержан на семь с половиной часов
18/09
Тосненский суд отложил рассмотрение ходатайства экс-депутата Светланы Нестеровой об УДО
18/09
Алексей Барвинок покидает должность гендиректора ТГК-1
18/09
СПбГУ и политехнический университет Харбина построят совместный кампус в Китае
18/09
Компания «Графит» застроит исторический частный сектор в Пушкине
18/09
Кандидаты в муниципалы подали в суд на УИКи МО «Екатерингофский»
18/09
На Дворцовой площади прошли пикеты в поддержку осужденного актера Павла Устинова
18/09
Петербург планируется осветить на 99% к 2032 году
18/09
«Справедливая Россия» сообщила об избрании 107 своих муниципальных депутатов в Петербурге
18/09
Участок Красносельско-Калининской линии метро в Петербурге спроектирует «Ленметрогипротранс»
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Вручение ежегодной премии «Твердые знаки»
26 июня “Ъ” провел торжественную церемонию вручения премии «Твердые знаки» в ресторане «Палкинъ»
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10 сентября 2019 года Гоша Куценко и группа "ГК" выступят на творческом вечере ИД "Коммерсантъ" в Санкт-Петербурге
Подробно
34
Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
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ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге продолжает серию встреч в рамках проекта «Время театральных легенд»
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
18.09.2019, 17:26
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Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия