Ректором Южно-Уральского гуманитарно-педагогического университета стала Татьяна Чумаченко

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) сегодня состоялась конференция работников и обучающихся по выборам ректора. Большинство участников – 66 человек проголосовали за Татьяну Чумаченко, почти два года исполнявшую обязанности руководителя вуза, сообщает пресс-служба университета.

Второй кандидат на пост ректора, согласованный Минобрнауки РФ, заместитель проректора по учебной работе Южно-Уральского госуниверситета Марина Потапова получила 30 голосов. Всего в конференции участвовали 100 человек. Четыре бюллетеня оказались недействительными.

Результаты голосования должен утвердить учредитель вуза – Министерство науки и высшего образования РФ. Избранный ректор будет руководить ЮУрГГПУ ближайшие 5 лет.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ректора ЮУрГГПУ пытались выбрать с 2017 года. Тогда Минобрнауки отклонило всех претендентов на пост, среди которых были действующий на тот момент ректор Владимир Садырин, Марина Потапова (тогда проректор по учебной работе ЮУрГГПУ), проректор по научной работе Артем Саламатов, завкафедрой экономики, управления и права Павел Рябчук, профессор кафедры «Муниципальная инфраструктура» ЮУрГУ Владимир Базелюк, а также советник ректора аграрного университета Галина Казакова. В декабре 2017 года федеральное министерство назначило и.о. ректора вуза доцента кафедры политических наук и международных отношений Челябинского госуниверситета Татьяну Чумаченко.