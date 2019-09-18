Дело об обрушении дома устояло

В Кузбассе вступил в законную силу приговор по делу об обрушении пятиэтажного жилого дома в городе Междуреченске. ЧП произошло 31 мая 2016 года в половине шестого вечера. Средний подъезд дома №16 на улице Весенней рухнул. Два его жильца — пожилая женщина и мужчина — погибли. С травмами различной степени тяжести были госпитализированы три человека. 68 квартир оказались повреждены или разрушены. Ущерб от инцидента, по оценке следствия, составил около 85 млн руб. В последующем региональные власти приняли решение о сносе пятиэтажки.

Правоохранители завели уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух человек). Расследование установило, что обрушение вызвал незаконный капитальный ремонт в торговом помещении на первом этаже. По материалам дела, владелец торговых площадей коммерсант Владимир Голушкин нанял трех местных жителей для ремонта фасадной стены, обещая заплатить на всех 80 тыс. руб. Строительного образования ремонтники-самоучки Бокия Бердиeв, Ашурали Бoбобеков и Ермaкхмат Гулов не имели. Отсутствовала и проектная и разрешительная документация на перепланировку. Бригада частично демонтировала кирпичную кладку в простенке между окнами. В результате нагрузка на конструкцию увеличилась. Не выдержав веса, она рухнула.

С выдвинутыми против них претензиями обвиняемые не согласились. Не признали они и выводы строительно-технической экспертизы о том, что причиной обрушения «явились работы по нарушению целостности несущей конструкции». Летом 2017 года дело поступило в горсуд Междуреченска, судебный процесс занял около двух лет.

«Я искренне сожалею, что это все случилось. Приношу всем соболезнования»,— сказал в последнем слове Владимир Галушкин.

Тем не менее он отрицал свою причастность к трагедии. Рабочие Бердиeв, Бoбобеков и Гулов просили не лишать их свободы, поскольку без средств к существованию останутся их многодетные семьи. В июне 2019 года обвиняемые выслушали приговор. Предпринимателю Галушкину назначили пять с половиной лет заключения, нанятым им работникам Бердиeву, Бoбобекову и Гулову — по четыре года. Все четверо будут отбывать наказание в колонии-поселении.

Адвокаты обжаловали несправедливое, на их взгляд, решение в вышестоящем суде. В жалобе они просили снять с их клиентов обвинение. Судебная коллегия Кемеровского облсуда посчитала доводы защиты неубедительными и оставила приговор суда первой инстанции без изменений. В ближайшее время суд рассмотрит гражданские иски потерпевших к виновникам обрушения о выплате компенсаций.

Константин Воронов, Новосибирск