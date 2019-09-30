Доли вечности

Часовая мануфактура Zenith на ежегодном смотре часовых достижений Baselworld ясно дала понять: заигрываний с новыми аудиториями не будет, дизайн без смысловой нагрузки исключается, а ключевой приоритет развития бренда — хронометрия. Точность. Или, как изящно сказал Жан-Клод Бивер, «доступное искусство вечности на запястье». И символом этого искусства с 1969 года считается калибр El Primero, который отмеряет 1/10 секунды и который мог никогда не увидеть свет, если бы не невероятное стечение обстоятельств.

В середине 1970-х мануфактуру купили американцы, сделавшие ставку на кварцевые часы. И все чертежи, станки и наработки должны были быть вынесены с мануфактуры буквально на улицу. И только один часовщик решил сохранить уникальное наследие Zenith и спрятал наброски, эскизы и формы на чердаке, в укромном уголке здания. Звали часовщика Шарль Вермо, он был начальником конструкторского бюро. Как рассказывают очевидцы, после эпохи правления американцев на мануфактуру пришел швейцарец Жан-Пьер Жеррер, который не понимал, как возродить былое величие Zenith. Тайники Вермо оказались буквально спасением! Через два года мир вновь увидел часы с калибром El Primero. Правда, это были Rolex: компания разместила большой заказ на лучший в мире механизм для модели Daytona.

El Primero — один из самых точных серийных хронографов в мире, который до сих пор работает не только в часах Zenith, но и в часах брендов-конкурентов. Хотя о конкурентах в вопросах точности говорить не приходится, потому что одним славным механизмом достижения мануфактуры не закончились. Если брать в расчет только последние два года, когда за бренд активно взялось руководство LVMH, то первым громким заявлением стала модель DefyEl Primero. А точнее, калибр El Primero 21 — результат работы лабораторий часового подразделения LVMH, где трудятся специалисты трех часовых гигантов — Zenith, Hublot и TagHeuer. El Primero 21 измерял уже 1/100 долю секунды. Балансовая спираль нового механизма была изготовлена из углеродного композита CNT, полученного с помощью нанотехнологий, а значит, не реагировала ни на перепады температур, ни на воздействие электромагнитных полей.

Удивительно, что компания не боится бросать вызов и своим собственным рекордам! Например, тогда же, в 2017-м, но уже осенью, Zenith показал Defy Lab — «самые точные механические часы в мире». Смысл в том, что механизм этой модели — калибр ZO 342 — получил новую деталь: монолитный кремниевый осциллятор толщиной полмиллиметра, который заменял собой 30 деталей обычного механизма, имеющего в основе спираль и баланс. И главное— эта деталь нечувствительна к температурам, магнитным полям и даже гравитации!

Часы достались лишь десяти коллекционерам. Следующий шаг — серийное производство. Так появились Defy Lab Inventor. Но работа продолжается. Но это уже другая ветвь развития истории бренда. А следующий рубеж точности El Primero, который намерен взять Zenith,— 1/1000 секунды. Также важно отметить юбилейные кейсы, выпущенные ограниченной серией — 50 штук. Их дизайн напоминает стол часовщика. Внутри три главные модели с механизмом El Primero и одно свободное место — как раз для тех самых часов, которые будут отмерять 1/1000 долю секунды и над которыми трудятся мастера мануфактуры сейчас.

У Zenith точны не только часы, но и формулировки. «Опережая свое время» — лозунг компании, сохранившийся со времен Жоржа Фавра-Жако, основателя компании, отражает суть технических разработок Zenith. Новинки мануфактуры в Ле-Локле должны сниматься в фильмах о будущем. Там самое место часам, способным измерять сотые доли секунды, и часам, неподвластным земному притяжению.