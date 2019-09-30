Через плечо

Не мини, а нано — знаменитый «багет», придуманный Сильвией Вентурини-Фенди в 1997 году, в осенне-зимнем сезоне-2019/20 появился в крошечной версии Nano Baguette. Он точно повторяет детали классического «багета», правда, сшить крошку гораздо труднее, чем сумку стандартного размера. Впрочем, мастера Fendi с этой задачей справились, не прибегая к нанотехнологиям, а вполне обойдясь традиционными способами выделки кожи и шитья.

Как правило, то, что в 1990-е и 2000-е было объектом желания, спустя годы уходит в историю. Но иногда легенды возвращаются. И именно это случилось с «багетом» — сумкой, которую Сильвия Вентурини-Фенди, по ее признанию, придумала в пику царившему в 1990-е минимализму. Модные журналы убеждены, что признание сумке принес сериал «Секс в большом городе». Но в сериале появляется много аксессуаров и предметов гардероба, о существовании которых мы предпочли бы никогда больше не вспоминать, а «багеты» по-прежнему продаются во всех возможных вариациях и даже не думают исчезать из бутиков. Более того, сама Сара Джессика Паркер однажды призналась, что Fendi были первыми, кто одолжил для съемок знаковую вещь, тем самым помогая закрепить за героиней славу девушки с самобытным вкусом и знатной транжирки, которая может заплатить за сумку и остаться без средств для оплаты аренды квартиры. После Fendi сотрудничать с сериалом захотели и другие модные дома, но Fendi были первыми. Кстати, пресловутое выражение it-bag, «та самая сумка», впервые было применено именно по отношению к «багетам» (и назвали их так потому, что эти сумки предписывалось носить под мышкой, как французские батоны из булочной домой).

Сумка Fendi Nano Baguette Фото: Fendi

За 22 года Baguette появлялся в тысячах вариаций (и это не фигура речи): цветочные вышивки, деним, кожа, мех, блестки, бриллианты. И купили сумку больше миллиона раз. У Элизабет Тейлор, к слову, обнаружился целый склад «багетов», которые она коллекционировала с не меньшей страстью, чем бриллианты огранки «багет». 18 сумок из коллекции Лиз выставили на аукцион и оценили в $77 тыс. А у самого заядлого коллекционера, имя которого не называют, обнаружилось 500 штук.

2019-й стал годом, когда Baguette дали новую жизнь. В начале года в Нью-Йорке закатили вечеринку в честь перезапуска сумки. «Нам нравится, что какие-то вещи возвращаются в моду. В этом есть и ностальгия, но все же мы стараемся привнести в них что-то новое»,— сказала Сильвия на презентации. Сумки действительно изменятся. Они получили длинные ремни, чтобы их можно было носить через плечо. Появился и упомянутый ранее Nano Baguette. А также несколько новых версий в дениме, кашемире, с бахромой и с мехом. Даже в кутюрной коллекции осень-зима 2019/20 был сделан акцент именно на Baguette.

В чем секрет столь оглушительного успеха, спросили у Сильвии Вентурини-Фенди, и ответ был таков: «Понятия не имею! Знала бы, делала бы нечто подобное каждый год!»

Натела Поцхверия