Ароматный мир

Третий по счету — после марокканского и швейцарского — спа-центр Givenchy открылся в легендарном отеле Metropole Monte-Carlo в Монако. В эти роскошные интерьеры приезжают за особой эстетикой спа-процедур и исторической атмосферой. Семь минут на вертолете или около получаса на машине от аэропорта Ниццы — и можно начинать приятное знакомство: отель расположен на участке, когда-то принадлежавшем папе римскому Льву XIII.

Отголоски «стиля прекрасной эпохи», Belle Epoque, в котором оно было построено, удалось сохранить: над современным фасадом, окружающим отель кипарисовым садом и просторными сьютами, похожими на комнаты средиземноморских вилл, в Metropole Monte-Carlo трудились Жак Гарсия, Дидье Гомес и Жак Мессен, а к дизайнерской концепции ресторана и бара с бассейном Odyssey приложил руку Карл Лагерфельд. Неудивительно, что именно здесь появилось пространство Givenchy — его создание курировала Сьюзен Хармсворт, фигура в спа-бизнесе сопоставимая с Аленом Дюкассом во французской гастрономии.

Набившее оскомину «все продумано до мелочей» нашло здесь реалистичное воплощение. Во-первых, в интерьере: стены спокойного песочно-бежевого тона, пол из темного дерева, сверкающая изумрудная керамика, каменная плитка. Во-вторых, в звуковом оформлении: музыку, играющую в отеле, написала известная во Франции диджей Беатрис Ардиссон — получились приятные лаунж-миксы на базе популярных мелодий 1950-х. И в-третьих, в деталях: перед началом спа-ритуала гостям предлагают выбрать один из ароматов марки, который будет сопровождать их во время процедуры: его наносят на шелковый платок и кладут в карман банного халата. Здесь можно попробовать средства для лица и тела Givenchy, созданные специально для спа-центра в Metropole Monte-Carlo, в том числе Signature — индивидуальный протокол, который подбирается с учетом пожеланий гостя. Кроме методик ухода специалисты владеют и массажными техниками: в меню числятся шиацу, спортивный массаж, традиционный тайский и рефлексотерапия ног. Несколько лет назад к команде спа-терапевтов присоединился известный на весь мир ортопед Бастьен Гонсалес — он не только заведует педикюром, но и изготовляет для пациентов фирменные анатомические стельки BGA InSoles.

После процедур можно продолжить день в фитнес-центре, где инструкторы проводят индивидуальные занятия на функциональном тренажере X Body by Fuse, уроки йоги, стретчинга и даже скандинавской ходьбы по побережью. А можно просто отдохнуть в банном комплексе, где есть сауна, хаммам, римские термы и ледяной фонтан. «На десерт» стоит заказать один из авторских коктейлей Givenchy, созданных по мотивам парфюмерных бестселлеров марки: Dahlia Divin, Gentlemen Only, Live Irresistible.

Дарья Козачок