В УрГЭУ назвали абсурдной ситуацию с отчислением студента из-за ЛГБТ-группы в соцсетях

Советник ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) по патриотическому воспитанию, депутат думы Екатеринбурга Сергей Воронин назвал абсурдной ситуацию с угрозой отчислить студента вуза из-за того, что он состоит в группе во «ВКонтакте», поддерживающей ЛГБТ, сообщает Znak.com. По его словам, даже если молодой человек состоит в группе, связанной с ЛГБТ, в этом нет пропаганды.

О ситуации с отчислением студента 17 сентября сообщило агенство ЕАН. Об этом им рассказали сам 18-летний первокурсник и его однокурсники. По словам молодого человека, ему позвонил директор института и сообщил, что произошла «неприятная ситуация и им нужно поговорить». На встрече он пояснил, что в университете создана группа мониторинга соцсетей студентов и они якобы обнаружили, что он подписан на группу ЛГБТ-сообщества. Позже молодого человека вызвал к себе проректор по воспитательной работе Роман Краснов. «Тот заявил, что я порочу имя института, что у меня розовый телефон и что наличие девушки, на его взгляд, не оправдание и не доказывает, что я не гей»,— рассказал студент.

По данным издания, господин Краснов потребовал от студента представить характеристики из школы, доказывающие, что тот традиционной сексуальной ориентации. Сегодня, 18 сентября, у ректора Якова Силина должно пройти совещание, касающееся отчисления студента. Молодой человек заявил, что на встречу с ректором не пойдет, так как доказывать свою сексуальную ориентацию перед ректором «абсурдно и это позорит учебное заведение».

Сергей Воронин сообщил, что о наличии службы мониторинга соцсетей ему ничего неизвестно. Однако Роман Краснов подтвердил, что в вузе мониторят социальные сети студентов. Он пояснил, что таким образом университет смотрит за их моральным обликом. «Мы имеем право посмотреть, чем живет наш студент. Ведь это же публичные страницы. И что мешает нашему управлению по молодежной политике, нашему социальному управлению посмотреть, чем занимаются наши студенты во внеучебное время?»,— уверен господин Краснов. Ситуацию с отчислением студента он комментировать не стал.

Представители ресурсного центра ЛГБТ в Екатеринбурге заявили, что позиция вуза противоречит Конституции России. Организация готовит обращение в прокуратуру.