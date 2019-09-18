«Умные» телевизоры уличили в передаче персональных данных Netflix и Facebook

Сразу два масштабных исследования, проведенных в США и Великобритании, показали, что «умные» телевизоры и некоторые стриминговые сервисы передают третьим лицам важные персональные данные о владельцах телевизоров. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Так, по данным совместного исследования американского Северовосточного университета и Имперского колледжа Лондона, ряд «умных» телевизоров передавал данные о месте расположения телевизора и IP-адрес владельца сервисам Netflix и некоторым рекламодателям, даже в том случае, если у владельца телевизора не было аккаунта Netflix. Исследователи особенно указали на то, что этот феномен обнаружен у устройств, производимых южнокорейскими Samsung и LG, и устройства Roku и FireTV. Исследователи обнаружили, что персональные данные о владельцах передавали третьим лицам и другие «умные» устройства, к примеру камеры и аудиоколонки. Среди получателей информации называют Spotify и Microsoft.

В свою очередь, исследователи из Принстонского университета выяснили, что Roku и FireTV позволяли некоторым приложениям передавать такие сведения, позволяющие идентифицировать пользователя третьим сторонам, включая Google.

Поскольку значительная часть информации была зашифрована, исследователям не удалось установить точно, какие именно данные получали третьи лица. Тем не менее, по данным экспертов, получателям как минимум предоставлялась информация о самом устройстве, его расположении и как оно используется.

Компании, упомянутые в исследованиях, в своих комментариях признали выводы ученых, однако постарались приуменьшить их значение. Так, в частности, по словам Netflix, информация, получаемая с устройств, не подключенных к сервису, ограничивается лишь тем, «как приложение работает и как выглядит на экране». Представитель Facebook назвал передачу информации «умными» устройствами «обычной практикой». По словам Google, «в зависимости от модели устройства или приложения поступающая (от него.— “Ъ”) информация может включать в себя месторасположение пользователя, тип устройства и что именно просматривает пользователь».

Эксперты, опрошенные FT, выразили обеспокоенность недостатком контроля за тем, как «умные» устройства собирают, хранят и передают информацию о своих владельцах. «Ситуация требует безотлагательных действий,— цитирует газета Макса ван Клеека из Оксфордского университета.— Люди проводят все больше времени, используя эти устройства. Сами устройства расположены в самых уязвимых местах, в наших домах, так что необходимо, чтобы мы могли контролировать их действия».

Андрей Келекеев