Губернатор объявит чиновнице выговор за «шоколадную ванну»

Вчера вечером, 17 сентября, комиссия по этике, исследовав результаты служебной проверки по публикации в Instagram директора ОГКУ «Корпорация развития интернет-технологий» Ульяновской области Светланы Опенышевой поста про «шоколадную ванну», рекомендовала объявить чиновнице выговор. Губернатор Сергей Морозов сегодня согласился с мнением комиссии.

На минувшей неделе Светлана Опенышева, находясь в отпуске, разместила в Instagram селфи, на котором она проходит процедуру в нафталановой (нефтяной) ванне в отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане (город Нафталан). Подпись под фото была «Много шоколада не бывает». Поскольку иных пояснений не было, многие восприняли юмор буквально, после чего пост распространился по соцсетям с нелестными комментариями, на которые отреагировал губернатор региона Сергей Морозов, заявивший, что решил «провести служебную проверку и уволить Опенышеву», поскольку «нельзя так кичиться своим достатком».

Как пояснил “Ъ” член комиссии, руководитель управления госслужбы и кадров администрации губернатора Александр Рябоконь, «с финансовой точки зрения нарушений нет, путевка на двоих стоила около 60 тыс. руб., это нормально». «Но есть вопросы этики, насколько правильно она разместила комментарии, тем более что она еще является и советником губернатора по информационным технологиям. Ранее я уже говорил ей, что, занимая высокий пост, она становится публичной личностью и в ее личную жизнь могут залезать так, как посчитают нужным, а значит, надо вести себя соответствующим образом, чтобы не давать повода»,— сказал господин Рябоконь.

Он также напомнил, что «есть Кодекс профессиональной этики чиновников, который распространяется и на нее». Будучи руководителем администрации губернатора, Светлана Опенышева сама принимала активное участие в разработке этого кодекса.

По словам Александра Рябоконя, комиссия по этике пришла к выводу, что своим постом госпожа Опенышева «в определенной степени опорочила честь и достоинство чиновника», и рекомендовала губернатору объявить ей выговор. Проект распоряжения уже подготовлен.

Подробнее о скандале читайте в публикации “Ъ FM”.

Сергей Титов, Ульяновск