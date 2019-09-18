18 сентября, среда
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Подробно

Уникальная сделка

ВТБ Лизинг поставил два авиационных тренажера для подготовки пилотов

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение двух полнопилотажных тренажеров CAE 7000XR, предназначенных для обучения пилотов самолетов Boeing 737 Next Generation и Airbus A320. Тренажеры установлены в центрах подготовки пилотов в Европе и Юго-Восточной Азии.


Симуляторы сертифицированы по стандарту EASA CS-FSTD Level D и позволяют проводить комплексную отработку навыков пилотирования и взаимодействия экипажа на всех этапах полета, в штатных и нештатных ситуациях, включая предотвращение и вывод воздушного судна из сложных пространственных положений (Upset Prevention and Recovery Training).

Подготовка и повышение квалификации пилотов – одно из ключевых направлений развития авиации. 737 Next Generation и Airbus A320 – наиболее распространенные в мире среднемагистральные пассажирские самолеты. Это обеспечивает высокий спрос на услуги тренажерной подготовки пилотов данных типов воздушных судов.

«Это уникальная для российского рынка сделка, которая учитывает индивидуальные особенности клиента и специфику отрасли бизнеса. Ее реализация потребовала нового продуктового решения в условиях сложной структуры международной транзакции. Это один из примеров интеллектуальной и проактивной модели нашего бизнеса, когда команда создает эксклюзивные решения для нестандартных задач, что полностью соответствует стратегии ПАО ВТБ по клиентоориентированности", - прокомментировал сделку Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Анонс

Профиль пользователя