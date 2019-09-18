Хлебокомбинат «СМАК» откроет в Екатеринбурге новое производство

Хлебокомбинат «СМАК» (входит в состав агропромышленного объединения «МАКФА») объявил о строительстве в Екатеринбурге хлебозавода. Запустить новое производство планируется в 2021 году. Объем инвестиций на первом этапе составит 3,6 млрд руб., сообщает Znak.com.

Строительство запланировано в Октябрьском районе Екатеринбурга рядом с аэропортом Кольцово и Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой (ЕКАД). Площадь земельного участка составит 7,7 га. Проект завода разработал екатеринбургский филиал российско-голландской компании Bilfinger Tebodin.

По словам гендиректора АО «СМАК» Владилена Фуфарова, площадь здания хлебозавода составит более 42 тыс. кв. м. На первом этапе, к 2021 году, здесь установят три новые технологические линии немецкого производства. К 2024 году компания планирует создать 400 рабочих мест, большая часть из которых потребует привлечения специалистов высокой технической квалификации, которые смогут обслуживать новое оборудование, рассказал господин Фуфаров. К 2024 году объемы выпуска продукции планируется увеличить в два раза — до 200 т хлебобулочной и кондитерской продукции в день, а годовую выручку — до 7 млрд руб.

Треть финансирования строительства завода — собственные средства компании, треть — вложения агропромышленного холдинга «МАКФА», и треть — кредит Сбербанка по субсидированной программе поддержки инвестиций сельского хозяйства и продовольствия. Сумму вложений во второй этап строительства объявят позже. Проект получил статус стратегически важного для региона, решением инвестиционного совета при губернаторе будущему хлебокомбинату присвоен статус приоритетного инвестпроекта.