В ЕСПЧ направлена жалоба по делу о нападении на журналистов и правозащитников на границе Ингушетии и Чечни

Сегодня, 18 сентября, юристы правозащитных организаций «Комитет против пыток» и «Агора» обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в интересах журналистов и правозащитников, которые подверглись нападению на границе Ингушетии и Чечни в марте 2016 года. По мнению юристов, Российская Федерация нарушила в отношении заявителей статьи Европейской конвенции, гарантирующие свободу от пыток, свободу выражения мнения, а также право на эффективное расследование.

Напомним, 9 марта 2016 года группа неизвестных в масках напала на автобус с журналистами и правозащитниками на границе Ингушетии и Чечни. Все пассажиры и водитель были сильно избиты, кроме того, были похищены личные вещи и техника. Среди пострадавших — представители Ny Tid и Шведского радио Ойстен Виндстад и Лена Мария Перссон Лёфгрен, корреспондент “Ъ” в Нижнем Новгороде Антон Прусаков, корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода, журналист New Times Александрина Елагина, а также блогер Михаил Солунин. Автобус был сожжен. Было возбуждено уголовное дело, им занялось следственное управление СКР по Республике Ингушетия. Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров тогда подчеркнул, что расследование этого происшествия в кратчайшие сроки — «дело чести для правоохранительных органов». Президент России Владимир Путин поручил разобраться во всех обстоятельствах этого нападения.

Однако с тех пор в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых, а потерпевшие не имели возможности быть полноценными участниками расследования, так как следователи отказывали им в ознакомлении с материалами уголовного дела в полном объеме, указывают в «Комитете против пыток».

«Мы считаем, что власти России несут ответственность за это нападение и за его неэффективное расследование,— сообщила “Ъ” юрист ''Комитета против пыток'' Екатерина Ванслова.— Нападавшие на автобус с участниками пресс-тура дали ясно понять, что мотивом их нападения является профессиональная деятельность правозащитников и журналистов, освещающих нарушения прав человека в Чечне и Ингушетии. О мотивах нападавших также говорит тот факт, что они не требовали от потерпевших денег и прочих ценностей, их целью были электронные носители, содержащие собранную за первые дни пресс-тура информацию».

Напомним, что в начале 2017 года, по данным адвокатов пострадавших, расследование было приостановлено «в связи с неустановлением причастных лиц». Однако позже глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистки Шведского радио, пострадавшей в результате нападения на автобус, опроверг информацию о приостановлении расследования.

О ходе расследования — в публикации “Ъ” «Президента Ингушетии пригласили в свидетели».

Анастасия Курилова