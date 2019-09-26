«Мы старались не испортить уникальное место»

Гибрид отеля и кондоминиума — кондотель, клиенты которого могут купить апартаменты, а не только арендовать, пришел в Италию. И сразу в самом дорогостоящем варианте — в виде роскошных вилл, построенных на территории отеля Argentario Golf Resort & Spa на побережье Тосканы в охраняемой природной зоне Монте-Арджентарио. Почти одновременно Профессиональная ассоциация гольфистов (ПАГ) решила разместить там же свою итальянскую штаб-квартиру. О том, что все это значит для страны, спорта и туризма в стиле dolce vita, Алексей Соколов поговорил с владельцем отеля Аугусто Орсини.

— Почему ПАГ решила обосноваться в Италии именно сейчас?

— В 2022 году в Риме пройдет Кубок Райдера, так что ассоциации нужно быть поближе к месту событий. Было несколько вариантов, но выбор пал на нас. По многим причинам. От отеля до Рима — час пятнадцать на машине, а прилетать можно и в Гроссето, это еще ближе. Наши фитнес-центр и спа во многом ориентированы на гольфистов. Но главное — у нас прекрасное чемпионское поле на 18 лунок и площадью более 6 тыс. кв. м, на котором можно играть круглый год.

— А на других итальянских полях нельзя?

— Проблема других полей — ветер, который поздней осенью и зимой бывает достаточно сильным. Наше поле уникальное, оно защищено от ветра холмами, и днем в любой сезон можно играть в майке или рубашке.

Гольф-поле отеля Golf Resort & Spa в Тоскане Фото: пресс-служба отеля

— Что, помимо престижа и дополнительного внимания к отелю, дает вам присутствие ПАГ?

— Во-первых, по контракту ближайшие четыре года мы будем принимать финалы старейшего турнира — Открытого чемпионата Англии. Во-вторых, наша академия гольфа будет теперь находиться под эгидой ПАГ, и там будут работать специалисты ассоциации. Сейчас мы как раз начинаем расширять наше тренировочное поле, чтобы оно соответствовало стандартам ПАГ.

— Давайте теперь поговорим о ваших новых виллах. Почему вы решили сделать на них ставку?

— Район Монте-Арджентарио всегда считался престижным. Здесь много прекрасных вилл. Например, долгие годы тут была летняя резиденция королевы Нидерландов. Но содержание недвижимости в Италии — дело весьма обременительное, а мы предлагаем роскошную виллу, рассчитанную на самый взыскательный вкус, всю заботу о которой берем на себя. Плюс клиент может пользоваться всеми услугами лакшери-отеля: консьерж, фитнес- и спа-центры, корты, гольф, рестораны, трансфер на пляж — все, что пожелаете. По-моему, такое предложение непременно должно заинтересовать. К тому же, когда вы не планируете жить на вилле, можете сдать ее через нас в аренду и окупить все расходы.

— А какой процент от дохода получает владелец виллы?

— Он получает 50%. Так что для него это выгодная сделка.

В окрестностях отеля Golf Resort & Spa Фото: пресс-служба отеля

— Вы предлагаете уже готовые виллы?

— У нас есть виллы нескольких типов, из которых можно выбрать. И есть три варианта интерьеров, разработанных нашим дизайн-бюро: вы можете комбинировать их по своему усмотрению. Мы уже построили семь вилл, планируем еще 20 или 25, благо территория у нас огромная и позволяет это сделать.

— Ваш отель находится в охраняемой природной зоне, какие ограничения это на вас налагает?

— Мы с самого начала старались ничем не испортить это уникальное место. Отель с садами на крыше так вписан в окружающий ландшафт, что с некоторых точек его вообще не видно. Конечно, мы отказались от химических удобрений, стараемся максимально использовать естественное освещение (поэтому, кстати, на виллах такие большие окна) и натуральные материалы. По сути, мы живем в лесу, делаем свой мед, свое оливковое масло, которое используется в косметической линии в нашем спа, выращиваем овощи на огороде для нашей кухни. Так что речь не столько об ограничениях, сколько о нормальной, гармоничной жизни. Единственное неудобство, которое доставляет близость природы,— непрошеные гости на поле для гольфа. Обычно — кабаны и косули, хотя заходили и лошади, сбежавшие с соседней площадки для поло.

На территории отеля Argentario Golf Resort & Spa Фото: пресс-служба отеля

— Вы всю жизнь занимаетесь тем, что организуете отдых для других. А когда вы отдыхаете сами?

— Когда играю в гольф. В отеле на это, как правило, нет времени, а в поездках нахожу поле и иду играть. Мой отец был одним из первых энтузиастов гольфа в Риме, играл за любительскую сборную Италии, стал даже чемпионом Европы. И меня привел на поле в шесть лет. Но если уж быть до конца откровенным, то лучший отдых — это три часа в самолете, когда выключен мобильный.

Алексей Соколов