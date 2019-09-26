Ретрит в большом городе

Москвичу Вена кажется маленькой и уютной, полной чуть старомодной чопорности и шарма. Для венца столица Австрии — имперский город, средоточие власти, силы и богатства. Но и тот и другой сойдутся во мнении: венский The Ritz-Carlton — отель исключительный. В него превратили четыре дворца XIX века неподалеку от городского парка, концертного зала Musikverein с его знаменитыми рождественскими концертами и великой Венской оперы, только что отметившей свое 150-летие.

Спокойный и элегантный, отель принимает своих гостей в просторных номерах и люксах, часть из которых дает доступ в клубный лаунж на седьмом этаже. Здесь есть отдельный консьерж, в буфете большой выбор еды, шампанское, а детский уголок с книгами и настольными играми займет на пару часов малышей. Presidential Suite отеля — сама респектабельность, а отель в целом — редкий пример удачного размещения в самом центре города, но вдали от суеты.

Это качество ценят и сами венцы. Их часто можно застать в барах и ресторанах отеля. В Dstrikt Steakhouse готовят на угольном гриле Josper стейки из говядины высочайшего качества от австрийских фермеров. Здесь каждое воскресенье сервируется стейк-бранч с видом на знаменитый бульвар Ringstrasse. Из Atmosphere Rooftop Bar на восьмом этаже отеля открывается прекрасный вид на центральные улицы города, необязательно даже забираться на колокольню собора Святого Стефана. D-Bar выбирают знатоки миксологии: шоу-коктейли, выдержанный в бочках ром, собственный джин с цветочными нотами альпийской розы, бузины и лаванды и возможность выиграть напиток за счет заведения дополняет выбор отличных сигар.

Отель The Ritz-Carlton, Vienna предлагает своим гостям особую услугу «Императорский ужин». Персонально для них куратор венского Музея истории искусств проводит экскурсию по основным выставкам, после чего в купальном зале музея гостям подается ужин из пяти блюд. Предложение действует до 23 декабря 2019 года по предварительному запросу Фото: Robert Pichler & Marko Zlousic

Гордость отеля — новый ресторан Pastamara, который открылся в декабре 2018 года. Шеф-повар Чиччо Султано постарался превратить его в бар с родной для него сицилийской кухней. Пример меню: аранчини, фаршированные рисовые шарики, которые можно приобрести практически на каждом углу в Катании и Палермо. Сладкие трубочки канноло с рикоттой и цукатами, ньокки по-рагузски, филе рыбы-меч с томатным соусом, спагетти с боттаргой — все это выглядит ярко и соблазнительно. Добавьте к этому ежевечерний аперитив, когда в зале появляется тележка с ингредиентами для приготовления негрони, и вам покажется, что вы попали в родной город Султано, Рагузу, где находится его ресторан Duomo, гордящийся двумя звездами Michelin. В Pastamara бронировать столик необязательно, поужинать можно и за барной стойкой, поэтому сюда любят заглянуть перед походом в оперу или после посещения одной из множества художественных галерей.

В отеле есть и спа — с сауной и парной, 18-метровым крытым бассейном с подводной музыкой и фитнес-залом,— где прекрасно восстанавливать силы. Здесь придерживаются холистического подхода к оздоровлению, а в процедурах используют органическую косметику премиального австрийского бренда Susanne Kaufmann, ингредиенты для которой собираются в экологически чистой и почти не тронутой человеком местности в Западной Австрии — Bregenz Forest.

Консьерж отеля The Ritz-Carlton, Vienna Филипп Фойт рекомендует этой осенью обязательно посмотреть выставку работ средневекового живописца и графика Альбрехта Дюрера в галерее Альбертина (с 20 сентября). К собственному собранию галереи кураторы добавили картины со всего мира, и в итоге на выставке будет представлено более 200 работ мастера. 15 октября в венском Музее истории искусств откроется выставка Caravaggio & Bernini. Выдающиеся произведения раннего римского барокко расскажут, как эмоции стали предметом живописи и скульптуры. Не менее интересным, хоть и менее духовным, станет кулинарный тур с шеф-поваром отеля по продовольственному рынку «Нашмаркт». Вниманием гостей стараются окружать не только в стенах отеля The Ritz-Carlton, Vienna, но и за его пределами, предлагая исключительные развлечения, и это действительно высший пилотаж сервиса.

Владимир Гридин