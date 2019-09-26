С видом на лагуну

Такие места, как венецианский Baglioni Hotel Luna, часто называют «сердцем города». Он расположен неподалеку от площади Сан-Марко, с видом на залив Сан-Марко и остров Сан-Джорджо, в непосредственной близости от самых известных достопримечательностей города. Впрочем, этот старинный венецианский отель, входящий в Ассоциацию ведущих мировых отелей и организацию Fine Hotels & Resorts, и сам достопримечательность. Он не менял своего облика с начала XII века — времен, когда здание гостиницы служило приютом для тамплиеров. В 1574 году он уже был известен как Locanda della Luna. В XVIII веке интерьеры здания были украшены фресками учеников Джамбаттиста Тьеполо. Сейчас ими любуются постояльцы за завтраком в Marco Polo Ballroom.

Размеренную жизнь в отеле его гостям предлагают разнообразить развлечениями в итальянском духе. Например, отправиться с собственной отельной пристани на прогулку по лагуне на деревянной лодке Sweet Molly 1938 года — стильной и комфортной. Лодка винтажная, но ее электромотор суперсовременный и экологичный. Сперва лодка возьмет курс на северо-восток, к острову Виньоле, между Сант-Эрасмо и Ла-Чертоза, затем повернет на юг, вдоль цепочки песчаных островов Лидо к средневековому городу Маламокко. Здесь путникам подадут барбекю с овощами, выращенными местными фермерами. После чего, продолжив лодочную прогулку по маленьким островам Повелья и Сан-Клементе, они смогут полюбоваться видом Сан-Марко на закате.

А кто-то предпочтет попробовать свои силы в стеклодувном деле, ведь поблизости находится знаменитый центр венецианского стекла — Мурано. Увидеть все фазы изготовления стекла, а затем взять трубку стеклодува и самому изготовить классический цветной стакан «Гото». Дети тоже не останутся без дела. Их научат создавать абстрактные квадраты или стеклянные аквариумы, используя уникальные техники.

За тем, чтобы лучше рассмотреть Венецию с ее лабиринтом каналов и переулков, кто-то отправляется на колокольни, а гости Baglioni Hotel Luna — на вертолетную площадку. Совершающие полет над городом увидят его потайные уголки и заветные места, от Лидо до Арсенала, живописно разбросанные по лагуне острова, имеющие статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из маршрутов проляжет над Кьоджей, городом, известным как Маленькая Венеция, с его многочисленными каналами и мостами, другой — над Езоло, одной из самых любимых итальянских ривьер с более чем десятью милями белоснежных песчаных пляжей.

Впечатлениями от увиденного постояльцы отеля делятся за чашкой кофе или бокалом «Беллини» в кафе Baglioni. Оно выходит на небольшой канал, протекающий вдоль стен отеля. Из кафе открывается вид на знаменитый Королевский сад на площади Сан-Марко. И наблюдая за туристами, которых полно на площади, гости Baglioni Hotel Luna, возможно, думают о том, что видели Венецию не такой, как они.

Владимир Гридин