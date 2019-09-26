Портрет Флоренции

Флоренция — город ультимативный. В него влюбляются сразу и все без исключения. Однако портрет его у каждого свой. Для кого-то это безупречный купол Брунеллески на фоне нервной кардиограммы кипарисов на тосканских холмах, для кого-то — изысканный рисунок дорожек садов Боболи, для кого-то — сокровища галереи Уффици, для кого-то — последние новинки итальянской моды из бутиков на виа Торнабуони. Совсем рядом с ней, всего в нескольких шагах от вечно переполненного туристами моста Понте-Веккьо, спряталась принадлежащая семье Феррагамо резиденция — отель Portrait Firenze.

На его шести этажах только люксы. Работавший над 37 номерами архитектор и дизайнер Микеле Бонан сумел замешать интеллектуальную простоту классики, современные линии и ювелирной выверенности детали, напоминающие о традициях золотых дел мастеров, издавна обитавших в соседнем Золотом переулке. По заданию Бонана обойщики выбирали оттенок сияющего серого из сотен вариантов, а текстильщики по всему свету охотились за тканями, которые были бы «теплыми» и приятными на ощупь.

На этом фоне словно светятся с огромных фотографий главные звезды 50–60-х годов, оставившие свой след в истории Флоренции: Мария Каллас, Франко Дзеффирелли, Софи Лорен, Элизабет Тейлор с Ричардом Бартоном, маэстро вечерних платьев Роберто Капуччи, примадонна итальянской моды Симонетта Висконти и даже Жанна Ланван, которую некогда привела в такой восторг ляпис-лазурь флорентийских фресок, что именно здесь она придумала свой фирменный цвет — «синий Ланван».

Portrait Firenze, несомненно, отдает дань прошлому и в то же время предлагает своим гостям самим стать частью истории. Огромные кровати, ванные, отделанные «сахарным» каррарским мрамором, просторные гостиные, встроенные кухни и ультрасовременные технологии — в его люксах каждый почувствует себя счастливым жителем Флоренции.

Люксы шестого этажа можно объединить в одни апартаменты площадью 275 кв. м. Легендарный Понте-Веккьо, берега Арно и другие достопримечательности Флоренции окажутся словно на ладони, достаточно выйти на террасу, тянущуюся вдоль здания. Пять спален, шесть ванных комнат, четыре гостиные станут прекрасной декорацией для званых ужинов, ярких вечеринок или отдыха большой семьи.

Ресторан отеля Caffe dell’Oro не просто напоминает о ювелирах Флоренции (Oro по-итальянски — золото), но и сам во всех смыслах — произведение искусства. Более исчерпывающий сервис трудно себе представить. «Если вы захотите пообедать или поужинать в Caffe dell’Oro, мы не просто забронируем для вас столик, мы забронируем лучший столик»,— говорят здесь. Шеф-повар Алессио Мори создал меню, в котором естественный вкус продуктов безупречного качества стал основой для фантазий на тему традиционной тосканской кухни. Помимо этого здесь лучший во Флоренции вид на Понте-Веккьо.

К портрету вечно меняющейся Флоренции скоро прибавится портрет Милана: шестой отель Lungarno Collection и третий под брендом Portrait откроется там осенью 2020 года. Для него было выбрано место, известное лишь немногим жителям столицы моды: бывшее здание Архиепископской семинарии на Корсо Венеция, построенное в 1564 году, с массивным барочным входом и дополнительным входом с виа Сант-Андреа. Помимо нового отеля Portrait Milano в проект реставрации здания семинарии входит открытие ресторанов, торговой галереи и множества необычных пространств для мероприятий. Так что модный центр Милана получит новый центр общественной жизни, а портретная галерея Lungarno Collection — еще один шедевр.

Владимир Гридин