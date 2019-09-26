Столетний гедонист

В этом году самый парадный отель Барселоны, мини-Версаль, как его часто называют журналисты, El Palace отмечает столетие. Открытый через год после смерти всесильного Сезара Рица, отель стал городской легендой. Свидетель многих мировых политических и культурных событий, дерзких выходок знаменитостей, отель до сих пор бережно хранит тайны прошлого века.

Интерьеры отеля — все возможные обличья европейской Belle Epoque: ориентальные вазы, вручную расписанные обои, чугунные фонари и греческие статуи — все, чтобы входящий сразу почувствовал себя то ли королевской особой, то ли рок-звездой, а их здесь останавливалось немало. Бурные 1970-е ворвались в жизнь El Palace вместе с забойными jam session Ронни Вуда, гитариста Rolling Stones, в баре Bluesman cмешали не одну сотню dry martini и следовали завету Ритца: «Cлышать все и не запоминать ничего».

Вуд, кстати, время от времени выступает в баре Bluesman, который к тому же украсил собственной картиной.

Во время масштабной реновации, которую провели к столетию, номера и лобби обновили полностью, использовав нереализованные идеи Сезара Рица, а исторический фасад сохранили. Мелочи — то, что делает отель по-настоящему роскошным, повторял Риц. Он первым в свое время придумал оснастить номера ванными комнатами. Он же велел своим подопечным вести строгий учет предпочтений высокопоставленных гостей, чтобы и через пять лет полотенце в номере висело так, как его вешал сам гость. Потому в отеле мягкий рассеянный свет (крайне комплементарный для дам). Когда в ресторанах обсуждали схему расстановки столов, помимо прочего учитывали то, как свет будет отражаться в бриллиантовых колье, брошах и тиарах гостей. Жена Рица по просьбе мужа надевала свои лучшие украшения и пересаживалась со стула на стул, чтобы помочь обнаружить наиболее выгодные для бриллиантов позиции.

В отеле El Palace Barcelona Фото: пресс-служба отеля

Для настоящих гедонистов два года назад отреставрировали и шесть президентских номеров. Один из них носит имя Сальвадора Дали, и это не просто дань уважения, а память о бурных эскападах яркой личности — один фортель с чучелом белой лошади чего стоит. Как утверждает старейший из консьержей отеля (а он, скорее всего, услышал эту историю от своего предшественника), Дали решил преподнести жене подарок — Гала любила чучела животных. Дали заказал для нее чучело белой лошади и попросил доставить в их номер на шестом этаже. Это событие запечатлено на фотографиях, находящихся в номере.

Есть номер, названный в честь Жозефины Бейкер — отчаянной женщины, танцовщицы, темнокожей Венеры, музы Ле Корбюзье. Отель стал ее пристанищем во время выступлений в Барселоне, а впоследствии один из номеров получил ее имя. Здесь можно найти не только портреты и картины, посвященные Жозефине Бейкер, но и ее личные вещи и фотографии. Приключениям госпожи Бейкер даже посвятили необычный тур по Барселоне, который можно заказать у консьержей отеля.

Вид на отель El Palace Barcelona Фото: El Palace Barcelona

В основе империи Ritz лежит союз безупречного отельера Рица и блестящего ресторатора Огюста Эскофье, а значит, кухня во всех отелях знаменитой сети заслуживает отдельного внимания. В ресторане Caelis шеф-повар Роман Форнель, вошедший в историю как самый молодой обладатель звезды Мишлен и в Испании (2005), и во Франции (2001), разделывается с охлажденными омарами и гребешками и взбивает эмульсию из пармезана. В винной карте больше 400 каталонских и французских наименований. Метрдотель в Caelis напоминает, что особенный вечер требует особенного наряда и без костюма вход в ресторан запрещен.

Более непринужденная атмосфера на крыше отеля, откуда открывается панорамный вид на город и полторы тысячи квадратных метров райского сада с прудами, беседками, журчанием воды, греческими скульптурами, экзотическими растениями. Терраса тоже появилась в результате реновации.

Днем — бассейн и солярий, а вечером — настоящий свинг из шампанского, местной кавы, вида на шпили собора Саграда Фамилия, Dj-сеты, и все это окутано ароматом цветов померанцевого дерева. Музыка, кстати, отдельная важная деталь в отеле. Помимо диджеев с Ибицы, которые выступают по пятницам на террасе, в лобби играет тапер, а в Bluesman Bar с четверга по субботу живые концерты. Музыкантов подбирает Жан Карадак, куратор джазового фестиваля в Барселоне.

Еще одно место в отеле, куда следует заглянуть,— спа-центр Mayan Luxury Spa, где гостям предлагаются традиционные ритуалы майя в сочетании с французскими косметическими средствами Anne Semonin, оздоровительные и расслабляющие процедуры, уход за лицом, телом и волосами. Здесь же находится единственная в Барселоне сауна темаскаль — индейская баня, которая, по версии коренных жителей Мезоамерики, очищает не только тело, но и душу.

В любом отеле едва ли не самое важное — его персонал. В El Palace многие сотрудники работают по 40 лет. Вся прелесть отеля кроется в чуть церемонном отношении к гостям. И счастье, что старые ключи от номеров так и не заменили пластиковыми картами, а старые патинированные зеркала — новыми. В конце концов, все они безмолвные свидетели меняющегося мира и хранители тех, кто этот мир меняет.

Мария Романовская