Вертикальный город

Самое высокое здание каталонской столицы. 44 этажа из бетона и стекла в эффектной стальной оплетке уходят под облака прямо с песчаного пляжа. Hotel Arts Barcelona построен по проекту Брюса Грэма. Этому архитектору обязан своими небоскребами Чикаго. Башни Inland Steel Building, Willis Tower, более известная как Sears Tower, и John Hancock Center — его рук дело. Они не только сформировали современный архитектурный облик Чикаго, но и вошли в учебники как эталоны небоскребостроения. Секрет в том, что Грэм сумел перенести элементы высокого искусства в условия городской среды.

Его барселонский проект искусством буквально нашпигован. Перед ним установлена колоссальных размеров скульптура рыбы, плывущей по волнам, работы Фрэнка Гери, знаменитого архитектора-новатора (Музей Гуггенхайма в Бильбао, Walt Disney Concert Hall в Лос-Анджелесе и Танцующий дом в Праге). Став символом и отеля, и набережной перед ним, скульптура является отражением стиля Брюса Грэма и явно с ним перекликается. Ее видно издалека, но сам Гери считает, что в лучшем свете его творение раскрывается при ближайшем рассмотрении. Архитектор предлагал назвать скульптуру «Сардана» в честь национального каталонского танца, исполняемого у дверей кафедрального собора, ассоциируя рыбу с танцем, а отель — с величием собора.

Интерьеры 455 номеров и 28 эксклюзивных двухуровневых пентхаусов в элегантном современном стиле украшены работами каталонских и испанских художников XX века. Среди них ключевая фигура испанского абстрактного экспрессионизма Луис Фейто, постэкспрессионист Альберт Рафолс Касамада, неоабстракционист 1970-х годов Хосе Мануэль Брото, работающий в технике чертежа художник и иллюстратор Перико Пастор, один из немногих барселонцев с мировым именем Хавьер Корберо.

Если коллекция отеля делает его очень похожим на музей, то прочая инфраструктура готова заменить весь окружающий город. Ресторан Enoteca Paco Perez с двумя звездами гордится выбором ингредиентов исключительного качества, простотой и элегантностью подачи, а также креативностью в создании каждого блюда. Бар P41 & Coctelarium более демократичен. Название ему дала 41-я параллель, которая проходит не только через Барселону, но через Нью-Йорк, Рим, Стамбул, китайский регион Синьцзян и японскую провинцию Муцу. Один глоток — и вы в кругосветном путешествии по вкусам и ароматам мира. Лучший кофе подают в лобби-ресторане Bites. Сюда его присылают небольшие фермы со всего мира. Летом по утрам гости отправляются сначала на бесплатные занятия йогой в саду, а потом на завтраки в Lokal с обширным шведским столом в каталонском стиле.

Особыми привилегиями пользуются постояльцы клубных номеров. The Club — это отель в отеле с собственным лаунжем на 33-м этаже с зоной для отдыха и чтения, гостевой зоной, где подаются блюда, закуски и напитки по пяти особым меню, отдельной стойкой регистрации и консьерж-службой. Однако ничто ни в прямом, ни в переносном смысле не может сравниться с вершиной отеля, его пентхаусами. Их гости действительно свысока взирают на город и Средиземное море, пользуясь уникальными предложениями — от мастер-классов по приготовлению коктейлей под руководством миксолога Диего Бауда до сеансов массажа «на небесной высоте». Приятное дополнение — кабриолет Mini Cooper для путешествий по городу.

Владимир Гридин