Полевой лагерь

Тренд на путешествия с конкретной целью и отдых в специализированных отелях набирает обороты. В затерянный в Провансе Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort, к примеру, стоит приехать тому, кто давно мечтал научиться играть в гольф или больше — сразиться на поле с профессионалом.

Для тех, кто выбрал Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort местом для отдыха, вопрос, что лучше — курорты Лазурного берега или тихое очарование французской глуши, давно решен. Из аэропортов Канна или Ниццы они, не задерживаясь на побережье, направляются через залитые солнцем холмы и виноградники Прованса в сторону городка Туррет. Поездка займет не больше получаса. Отель разместился на территории поместья Терр-Бланш, простор трех сотен гектаров позволяет постояльцам вилл, расположенных в удалении друг от друга, в полной мере ощутить, что означает «покой и единение с природой».

Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort носит статус гольф-курорта — несколько раз он возглавлял рейтинг лучших отелей по версии журнала Golf World. Здесь есть несколько первоклассных полей для гольфистов разного уровня подготовки, тренировочный центр и внушительный штат наставников. В январе 2019 года в отеле открылась академия гольфа Albatros Performance Centre — первый центр во Франции, получивший престижный сертификат Европейской гольф-организации ETPI. Одна из причин столь высокой оценки академии — наличие центра биомеханики с огромным арсеналом оборудования, которое позволяет определить, как именно спортсмен привык обращаться с клюшками во время удара, проанализировав положение его тела, мышечную силу и скорость движений. Такое детальное исследование помогает устранить недостатки, снижающие качество ударов: улучшить стойку, поработать на тренажерах над осанкой и техникой, а потом применить полученные навыки на поле. В гольф-академии Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort могут заниматься дети с четырех лет и взрослые спортсмены любого уровня подготовки. Если он нулевой, то с первого урока тренеры помогут выработать правильную технику удара в разных игровых ситуациях, если высокий, можно записаться на местные турниры и выбрать себе в соперники одного из наставников.

Когда одометр гольф-кара покажет десяток намотанных по полю километров, а кэдди, помощник игрока, будет падать от усталости — меняйте дислокацию и с поля перемещайтесь в спа-центр. Здесь специализируются на массажах, обертываниях, рефлексологии, стоунтерапии, а недавно центр начал сотрудничать с маркой Valmont и в его меню появилось несколько уходов для лица, разработанных экспертами марки. Их главная особенность — техника массажа butterfly motion: движения рук косметолога напоминают взмахи крыльев бабочки — такие же быстрые, легкие, короткие. Полуторачасовая anti-age процедура Facial Treatment Terre Blanche by Valmont с таким массажем улучшает микроциркуляцию крови и лимфы, расслабляет мышцы, разглаживает мимические морщины и усиливает действие сывороток, кремов и масок Valmont, которые наносят поочередно.

Для отдыхающих семьей, в которой ожидается прибавление: недавно в меню спа-центра отеля появилось специальное предложение для будущих мам Mother to Be.

Если вы оказались в Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort в сезон цветения лаванды — во второй половине июля,— не упустите возможность увидеть главную достопримечательность Прованса, на время сменив поля для гольфа на другие, лавандовые. Из отеля до них можно добраться на электровелосипеде в сопровождении гида, заказав экскурсию Bikes & Bites. Маршрут велопрогулки проходит через виноградники и сады оливковых деревьев с видом на подножье Альп и старинные французские деревни. Цветущие поля станут только частью мини-путешествия — гости также посетят рынок в крошечном городке Файнс, увидят старую железную дорогу в деревне Сейян, попробуют овечий сыр, вино и оливковое масло на семейной ферме.

Прекрасное завершение дня, посвященного гольфу, поездкам по соседним городам и спа-процедурам,— ужин в ресторане Le Faventia. С бокалом шабли или розе можно отправиться к бассейну, смотреть, как на темной глади воды отражаются звезды, и вспоминать лучшие моменты игры.

Дарья Казачок