Шутить на тему своей инвалидности известный паратлет и блогер Дмитрий Игнатов (киборг, как он себя называет) не стесняется. Ногу он потерял в результате несчастного случая в армии, но, по его признанию, «не сильно расстроился». В резюме — работа ведущим на каналах РЕН ТВ, «Москва 24» и «Матч ТВ», в списке достижений — переход через Адриатику. Его громадная сила воли мотивирует даже тех, кто незнаком с Димой лично. Чтобы узнать, каково это — быть первым паратлетом из России, переплывшим Босфор, с Дмитрием Игнатовым встретился Евгений Мужиков.

— Первый вопрос, конечно, про Босфор. Что тебе дал этот челлендж?

— Давно хотел сделать что-то большое. До Олимпиады не дотягиваю, до Паралимпиады — тоже, чемпионат Москвы — окей. Но хотелось чего-то хайпового, того, что мотивирует тебя и других. Ко мне часто подходят люди и говорят: «Чувак, благодаря тебе я сделал то-то и то-то, похудел и занялся собой». Сегодня четыре девчонки сказали, что благодаря мне стали заниматься спортом.

— Часто узнают?

— Часто. Я не то чтобы получаю удовольствие, мне просто приятно, когда подходят в электричке и говорят: «Можно тебя обнять?»

— Окей, всех обнял, Босфор переплыл. Что дальше?

— Теперь я знаю, что могу. Гештальт закрыт. Я ушел из бассейна в открытую воду в надежде, что все будет по-другому. Сначала я проплыл дистанцию в Сочи. Неделю назад плыл в Москве. Но это не челлендж. Может, стоит подготовиться к чему-то большому, где ты будешь первым: Гибралтар или Ла-Манш. Когда оказался в воде Босфора — ничего такого, плыви и плыви. Дальше моя цель — кругосветка. И вот Босфор в этом помогает. В случае ЧП важно, чтобы я мог куда-то доплыть. Я как-то прочитал книгу Конюхова, хоть и не большой его фанат. Он рассказывает, почему детям важно учить математику, и приводит пример: он всегда хотел путешествовать, но, чтобы построить маршрут и прийти в нужную точку, необходима математика. Вот и я пытаюсь плавание подвести под кругосветку, это моя мотивация. Уверенность в том, что, если что-то пойдет не так, я смогу кого-то спасти или выжить сам. Кроме того, читаю Беллинсгаузена и Кука. Познавательно.

«Это фото сделано перед соревнованиями по плаванию в Имеретинской бухте в мае. Я очень боялся глубины и решил перед стартом ознакомиться с акваторией. Взяли с другом лодку и походили в этом районе. Видели дельфинов, изучал глубину. Спокойнее не стало». Сочи, Имеретинская бухта, 18 мая 2019 года Фото: из личного архива Дмитрия Игнатова

— То есть ты готов все бросить и уехать в кругосветку месяцев на шесть? В Москве разве нет «якорей»?

— Кругосветка — это большая рекламная история. Из российских инвалидов никто ничего подобного не делал, и наверняка найдутся компании, которым это будет интересно, и они поделятся товарами или деньгами.

— В плане рекламных контрактов у тебя хороший бэкграунд. В 2017 году ты снялся в ролике Apple Watch. Что открыл для тебя этот опыт?

— Во-первых, этот ролик показал, что есть инвалиды, они классные и модные, с ними можно дружить и снимать в рекламе. Наше общество очень консервативно. Все привыкли, что инвалид — это чувак с площади трех вокзалов, и когда им показывают абсолютно других людей — умных, работающих, путешествующих, занимающихся сексом — это выбивает общество из колеи.

— Часы для многих скорее аксессуар, чем реальная необходимость. Не твой случай, да?

— Конечно, это мой компьютер, который всегда со мной. Пользуюсь всеми функциями, которые есть в Apple Watch. Считаю калории, пульс. Для тренировок это важно. Часы говорят, когда нужно поесть, а когда — расслабиться и подышать. Более того, они подсказывают, когда надо взять старт. Яхтенные часы стоят сумасшедших денег, но из всех функций в них только обратный отсчет. А я купил программку за семь рублей — и таймер всегда на руке. На часы можно вывести навигационные программы, которые нужны для путешествия в лодке и даже для гонки по Пироговке, компас, он показывает магнитный курс. Это важно, чтобы гоняться. Можно отслеживать свою активность, Кроме того, надиктовываю сообщения, когда занят.

— Давно подписан на тебя в Instagram, и сложилось впечатление, что ты с юмором относишься к своей инвалидности, называешь себя киборгом. А в шапке профиля у тебя написано: «Моя левая нога с края соскользнула ту-лу-ла». Когда эта тема для тебя перестала быть больной?

Часы Apple Watch Series 5 Фото: Apple

— Сразу. Это что, тема, над которой нельзя шутить? В нашей стране табуировано то, что в цивилизованном мире считается нормой. Шутить над инвалидами и своей инвалидностью — это нормально. Черный юмор объединяет людей, у них пропадает неловкость в общении.

— Когда говорят об инвалидах, часто используют термины «с особенностями развития», «особенный» и т. д. Твоя позиция по этому поводу?

— Мне все равно. Надо идти от личности: человек с инвалидностью, человек с ампутацией, человек с нарушением слуха.

— Ты очень позитивный человек, у которого, кажется, нет никаких обид — ни на жизнь, ни на ситуацию.

— Есть обида. На государство, которое делает проблемным получение протеза. Я свои вопросы решаю, но мне много пишут люди из регионов, которые не могут получить протез, слуховой аппарат или чертову коляску. Мне-то одобрили протез, но с приключениями, документы потеряли при этом. Протез нужно менять раз в два года. И надо еще доказать, что тебе необходима эта сложная электронная штука. Например, в Чехии инвалиду сначала дают простенький протез и смотрят, сколько он на нем передвигается. На основании этого предоставляют либо классный протез с высокой функциональностью, либо что-то попроще. Например, мой протез не подойдет бабушке, которая сидит дома и иногда выходит погулять. Она просто не раскроет весь его потенциал. В деревне не нужна гоночная машина, а нужен вездеход.

— Твой протез как раз как гоночная машина. Я про цену.

— Да, он стоит около четырех миллионов рублей. Но мне надо было доказать государству, что я его заслуживаю. Это очень долгий и нудный процесс, который ненавидят все инвалиды. Мы все платим налоги, поэтому эти деньги идут на доброе дело. У меня же военная травма, государство обязано обеспечить.

— Ты в крутой физической форме. Я в этом убедился, когда ты меня обогнал на благотворительном «Зеленом марафоне». Сколько времени уделяешь спорту?

Фотограф: Георгий Кардава Стилист: София Бурнашева. Сорочка Boss Hugo Boss. Джоггеры Avant Toi («Кашемир и шелк»). Ботинки Marsell («Кашемир и шелк»). Часы Apple Watch Фото: Георгий Кардава, Коммерсантъ

— Если есть конкретная цель, может быть и по две тренировки в день. Сейчас — каждый день, у меня есть челлендж с фитнес-тренером Дмитрием Яшанькиным, скоро мне надо будет выйти на сцену в шортах, показать мускулы. С яхтами чуть проще, раза три в неделю.

— Как питаешься? Чуть ли не 80% отличной фигуры — это еда.

— Заказываю контейнеры с готовой едой. Выбираю калорийность, ставлю таймер, который напоминает, что есть нужно каждые три часа. Я хоть и люблю сам готовить, но, когда есть цель, лучше питаться системно. В боксе ровно столько еды, сколько надо, и нет никаких соблазнов.

— Как спорт помогает в реальной жизни? Для инвалидов городская жизнь похожа на полосу препятствий.

— Очень помогает. Меньше прихрамываю. Плавание полезно для позвоночника, делает корпус крепче, благодаря этому я более уверенно хожу. Круто, конечно, заниматься сексом с любимым человеком. Но большинство хотят с красивым. Если мечтаешь о принце или Золушке, он или она отдаст тебе руку и сердце. Это работает.

— Твой пример многих вдохновляет. А сам ты чем и кем вдохновляешься?

— 2012 год, я лежал в госпитале, шли Паралимпийские игры в Лондоне, соревнования бегунов и пловцов. Мне захотелось познакомиться с парнями и девчонками, которые плавают. И через некоторое время в бассейне «Олимпийского» посмотрел на дорожку и понял, что рядом со мной — те самые ребята, которые плавали в «ящике» в 2012-м. Меня вдохновляет Анастасия Диодорова, красивая девчонка из Якутии, паралимпийская чемпионка по плаванию. Подписан в Instagram на американских инвалидов, смотрю, как они живут. Круто живут. Делают все, что обычные люди, и даже больше. Равняюсь на них.

Евгений Мужиков