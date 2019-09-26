Спортсмены нашего времени

Французский вундеркинд Килиан Мбаппе — самый дорогой футболист планеты по оценкам авторитетного портала Transfermarkt. Если он решит покинуть Париж, сумма трансфера может быть астрономической. Ценообразование в футболе давно вызывает скепсис и непонимание: как обычный человек, пусть и классный футболист, может стоить таких денег? Это не завод, не самолет, не готовый бизнес. Но в случае с Мбаппе мировые гранды готовы рисковать и рассматривают вложения в 20-летнюю звезду с 34 млн подписчиков в инстаграме как венчурную инвестицию. Чемпиона мира в составе французской сборной называют новым Пеле, и вполне возможно, что после завершения карьеры Месси и Роналду именно Мбаппе станет главным футболистом планеты.

Мбаппе и Пеле впервые встретились face to face весной этого года. Знаковую встречу организовал часовой бренд Hublot, амбассадором которого с 2013 года является лучший футболист XX века по версии FIFA. А сотрудничество Мбаппе со швейцарской маркой только начинается. К этому, собственно, и была приурочена встреча двух мастеров, прошлого и настоящего. Событие сопровождал немыслимый ажиотаж — где именно оно состоится, организаторы держали в секрете до последнего. Лишь за четыре часа до него журналистам и гостям сообщили адрес и время начала.

Килиан Мбаппе пробивался в конференц-зал одного известного парижского отеля сквозь толпы фанатов, гостей и журналистов. Когда-то здесь проводил медовый месяц Шарль де Голль, останавливались Анри Матисс, Пабло Пикассо, Эрнест Хемингуэй, Антуан де Сент-Экзюпери и многие другие. Где как не здесь встретиться легенде прошлого Пеле и лучшему молодому футболисту мира Мбаппе? Посмотреть на это собрались сотни журналистов со всего мира — только телекамер было около полусотни. Сцена, скрытая черным занавесом, приглушенный свет винтажных люстр добавляли происходящему театральности.

За пару минут до начала церемонии места в первом ряду заняли мама Килиана и его младший брат. Кстати, все финансовые дела футболиста, в том числе переговоры с клубами, ведут его родители — отец Уилфрид и мать Файза — и ограждают сына от излишнего внимания прессы.

Hublot Classic Fusion Aerofusion Chronograph Pele Special Piece (слева), часы, посвященные Пеле, 45-миллиметровый корпус из черной керамики. Ограниченная серия 500 экземпляров Фото: пресс-служба Hublot

Открыл вечер генеральный директор Hublot Рикардо Гваделупе, в короткой приветственной речи подчеркнув уникальность формата встречи: «Пеле и Мбаппе вдохновляют новые поколения футболистов и пишут историю футбола, они не только звезды спорта, но прежде всего великие люди, которые заслуживают уважения».

Это был вечер комплиментов. Пеле не скупился на похвалы Мбаппе, а Килиан держался скромно, как бы давая понять: находясь рядом с трехкратным чемпионом мира, в ответ на сравнения с великими правильнее всего будет смущенно улыбаться.

«Я знаю, что самые большие звезды — скромные люди. Они твердо стоят на ногах. Уважение и смирение — ценности, которые мои родители передали мне. Пеле же для меня наглядный пример того, чему учили меня отец и мать: чтобы быть великим футболистом, ты должен в первую очередь быть человеком, внушающим уважение»,— сказал молодой спортсмен.

Так станет ли Мбаппе вторым Пеле, о чем сейчас так много спорят? Этот вопрос мы задали самому королю футбола.

«Второго Пеле больше никогда не будет: мои родители закрыли производство»,— отшутился великий бразилец.

Пеле, кстати, выглядел бодро — много улыбался и шутил. И тем неожиданнее были новости, которые распространили мировые агентства в тот вечер: Эдсон Арантис ду Насименту госпитализирован с приступом тетании (мышечные спазмы). К счастью, все обошлось.

Посол часовой марки Hublot Килиан Мбаппе Фото: пресс-служба Hublot

В ходе часовой беседы много говорили о сходстве и различиях футбола сорокалетней давности и современного, а также о том, что объединяет Пеле и Мбаппе. Можно искать сходства в стиле игры, технике и бомбардирских качествах, но это взгляд субъективный, а вот юный возраст, в котором футболисты стали звездами,— их общая черта. Пеле — самый молодой игрок, который забивал в финале чемпионатов мира. В 1958 году бразильцу было 17. А Мбаппе в московском финале-2018 забил в ворота хорватов в возрасте 19 лет.

Эти события разделяют 60 лет и целая историческая эпоха, а объединяет большая любовь к футболу часового бренда Hublot, который в рамках концепции Hublot Loves Football проводит множество мероприятий с участием легендарных спортсменов. Официальный хронометрист FIFA, эта швейцарская марка прочно ассоциируется с игрой, любимой миллионами. Как же получилось, что футбол, к которому люксовые бренды долго относились с осторожностью в силу его массовости и демократичности, стал инструментом успешного продвижения в сегменте hard luxury?

Оказывается, все дело в личной страсти Рикардо Гваделупе, которая сформировалась еще в детстве.

«Я родился в небольшом швейцарском городке Невшателе. Там есть местная команда, она называется "Ксамакс". И однажды наш маленький клуб играл против мадридского "Реала" и победил. Это было незабываемо»,— вспоминает СЕО Hublot.

С тех пор Рикардо Гваделупе — большой поклонник футбола. Что во многом и предопределило имидж Hublot как главного часового бренда в спорте №1. Решение прийти в футбол было принято отчасти случайно: идеолог Hublot Жан-Клод Бивер, нынешний глава часового подразделения LVMH Group, пригласил Рикардо Гваделупе на обед со своим другом, тренером сборной Швейцарии по футболу Мишелем Понтом. Спортсмен предложил часовому бренду стать партнером национальной команды. Так началась футбольная история Hublot, спустя некоторое время выросшая в глобальную маркетинговую стратегию.

Hublot KM Big Bang Unico Titanium (слева), титановый корпус 42 мм. На часах выгравированы дата, 2 апреля 2019 года, и город, Париж. Ремешок — в цветах французского флага Фото: пресс-служба Hublot

На память о встрече в Париже Пеле и Мбаппе обменялись символическими подарками. Бразильский мэтр вручил французскому таланту эксклюзивные часы, произведенные в единственном экземпляре: Classic Fusion Aerofusion Chronograph Pele Special Piece с гравировкой даты и места встречи и собственным лого на задней крышке. В ответ Килиан преподнес Пеле хронометр Big Bang Unico Titanium с аналогичной гравировкой, своим лого и ремешком в цветах французского флага.

Вопрос о новом Пеле открыт. Сам Мбаппе признается, что согласен быть вторым после великого бразильца.

Евгений Мужиков