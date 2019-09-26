Фестиваль скорости и точности

Третий год подряд Montblanc выступает официальным хронометристом Goodwood Festival of Speed — гонки ретроавтомобилей в Гудвуде. В честь этого события бренд представил мануфактурный хронограф из коллекции TimeWalker, выпущенный ограниченной серией 1500 экземпляров.

В начале июля в поместье Гудвуд-Хаус, расположенном в Западном Суссексе, прошел очередной Фестиваль скорости: в мероприятии было задействовано больше 600 автомобилей и мотоциклов, представляющих разные периоды истории автомобилестроения и автоспорта, в нем приняли участие легендарные спортсмены и мировые знаменитости. Фестиваль учрежден лордом Ричмондом 26 лет тому назад и является важным событием общественной жизни Великобритании.

В открытом на фестивале поп-ап-бутике Montblanc выставил на продажу последние коллекции часов. Особое место среди них заняла коллекция TimeWalker, посвященная наследию принадлежащей Montblanc мануфактуры Minerva, основанной в Вильре (Швейцария) в 1858 году. Она была широко известна как производитель профессиональных часов и заслужила признание как мастерская, где создавались приборы, позволявшие замерять короткие временные интервалы с очень высокой точностью. Например, в 1916 году мануфактура изготовила механизм, измерявший сотые доли секунды, что для того времени стало серьезным техническим достижением. В поп-ап-бутике были также представлены классические пишущие инструменты Montblanc, изделия из кожи и коллекция мужских и женских очков.

Montblanc TimeWalker Manufacture Chronograph Limited edition 150 Фото: Montblanc

Как хронометрист фестиваля компания Montblanc использовала свои часовые механизмы на многочисленных гонках, которые прошли в рамках четырехдневного мероприятия. Его кульминацией стал заезд Hillclimb Shootout на 1,16 мили, который определил чемпиона Фестиваля скорости в этом году и обладателя часов лимитированной серии Montblanc TimeWalker Manufacture Chronograph.

Часы выполнены из состаренной стали. На нержавеющую сталь наносится покрытие черного цвета, затем она вручную отмывается и шлифуется. У часов черно-серый циферблат (черный фон, серые счетчики), черный керамический безель, стрелки с родиевым покрытием черного цвета и ремешок обновленного дизайна из черного нубука с раскладной застежкой из нержавеющей стали, изготовленный во флорентийской мастерской Richemont Pelletteria.

Гонка ретроавтомобилей Goodwood Festival of Speed, 2019 год Фото: Goodwood Festival of Speed

В корпус размером 43 мм помещен мануфактурный калибр Montblanc с хронографом MB 25.10 с запасом хода около 46 часов. Мосты и платины украшены традиционным узором «женевские волны», круговым зернением, дополнительную красоту калибру придают вороненые винты. Цельнолитой ротор часов из вольфрама с родиевым покрытием выполнен в виде рулевого колеса автомобиля. Калибр оснащен классическим колонным колесом, горизонтальной муфтой и механизмом быстрой блокировки секундной стрелки, с помощью которого можно легко и точно настроить время. Данные хронографа фиксируются с помощью центральной стрелки и счетчиков в положении «3 часа» и «9 часов». Окошко даты разместилось между 4 и 5 часами. Водонепроницаемость часов — до глубины 100 м.

Константин Старцев