Время старта

Шестой Гран-при России «Формулы-1» пройдет с 26 по 29 сентября в Сочи. Официальным техническим партнером Mercedes-AMG Petronas Motorsport Team — пятикратного обладателя Кубка конструкторов — с 2013 года является швейцарский часовой бренд IWC Schaffhausen.

Гран-при в Сочи

Что же общего у автомобильных гонок и производства механических часов? Потребность в новых высокотехнологичных материалах, инженерное мастерство, возведенное в культ, предельная точность, которая служит гарантией успеха, а новаторство обеспечивает актуальность и востребованность. В обеих сферах большое значение имеют страсть к своему делу и слаженная работа большой команды.

Первый чемпионат мира по автогонкам в классе «Формулы-1» состоялся в 1950 году. В 2019 году он проводится уже в 70-й раз. Сейчас в чемпионате участвуют 10 команд и 20 пилотов. Среди них россиянин Даниил Квят, представляющий команду «Торо Россо». Спортивный уикенд в этом году состоит из трех тренировочных сессий, квалификации и гонки, в которой определится победитель Гран-при России. После финиша гонки тройка призеров и представитель победившей команды поднимутся на подиум для церемонии награждения.

Сочинская трасса, где будут проходить соревнования,— единственный в России автодром, имеющий право принимать гонки такого уровня. Он был спроектирован компанией Tilke Gmbh & Co совместно с российскими специалистами и официально открыт в Олимпийском парке 20 сентября 2014 года, а с 9 по 12 октября на нем прошел первый в истории Гран-при России.

Длина трассы — 5848 метров, на ней 18 поворотов: 12 правых и 6 левых. Третий поворот — затяжной, его длина — 650 метров. В гонке Гран-при России 2019 года пилоты проедут 53 круга, протяженность дистанции составит 309,745 км.

Сотрудничать с Mercedes-AMG часовой бренд из Шаффхаузена начал в 2004 году. Активно участвуя в самом популярном автомобильном соревновании, IWC также присоединилась к Goodwood Members, став официальным партнером гонки классических автомобилей. А спустя три года часовщики выставили и свою собственную команду, участвовавшую в заездах на ретрокарах Mercedes-Benz 300 SL Gullwing.

Дружба с Mercedes-AMG Petronas связывает бренд и двух гонщиков команды: пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона и его товарища по команде Валттери Боттаса. На манжетах их гоночных перчаток вышито изображение знаменитых часов IWC Big Pilot’s Watch.

Инновационные премьеры

Для часовой компании один из результатов этого партнерства — появление и регулярное обновление популярных линеек Pilot’s и Ingenieur. В январе этого года на выставке в Женеве IWC Schaffhausen представила новую линейку Top Gun из коллекции часов для пилотов. Модель Pilot’s Watch Double Chronograph Top Gun Ceratanium — это первые пилотские часы в корпусе из запатентованного керамотитанового сплава Ceratanium, легкого, очень прочного, обладающего антикоррозийными свойствами и приятного на ощупь.

Процесс изготовления этого сплава очень сложен, так как требует исключительно чистого сырья. Сначала заготовке придают нужную форму, затем ее обжигают. Если опустить все технические подробности, получается, что титан и керамика превращаются в единый материал — кератаниум. Благодаря спецобработке материал приобретает и характерные для керамики твердость и устойчивость к царапинам, а также матовость и черный цвет.

В отличие от других распространенных сегодня типов покрытия, таких как DLC, которые в процессе использования могут отделяться или отслаиваться от основного материала, Ceratanium очень прочно фиксируется на нем. Кроме того, его отличительными чертами являются уже упомянутые матовость и черный цвет, благодаря которым удалось реализовать желание клиентов — создать часы полностью в цвете jet black. На решение этой задачи у мануфактуры ушло несколько лет.

Впервые материал Ceratanium используется в часах новой коллекции Top Gun, и впервые он пошел в серийное производство. Все компоненты корпуса, включая кнопки хронографа и пряжку, часов Pilot’s Watch Double Chronograph Top Gun Ceratanium изготовлены из нового материала. Двойной хронограф оснащен встроенным механизмом со сплит-стрелкой для мгновенного измерения двух коротких промежутков времени. Отвечает за работу всех функций калибр 79420 с автоматическим подзаводом, который обеспечивает запас хода до 44 часов. У часов черный текстильный ремешок на каучуковой основе.

Другая модель, Pilot’s Watch Chronograph Top Gun Edition «Mojave Desert»,— это первые часы марки в корпусе из керамики песочного цвета. Они выпускаются ограниченной серией — всего в 500 экземпляров. Модель получила такое название, потому что ее цвет идеально подходит к форме американских военных пилотов, а крупнейшая наземная авиабаза ВМС США Чайна-Лейк базируется в пустыне Мохаве. Песочный цвет получен в результате сочетания оксида циркония с другими оксидами металлов. Хронограф оснащен мануфактурным калибром IWC 69380 собственного производства с колонным колесом классической конструкции. Механизм дополнен указателем даты и дня недели, расположенным на отметке «3 часа». Система подзавода обеспечивает запас хода до 46 часов. Часы укомплектованы текстильным ремешком песочного цвета на каучуковой основе.

Константин Старцев