Путеводная звезда

«Ты не имеешь права на боль, наслаждайся»,— говорил себе Фрэнки Запата, пока летел на флайборде 35 километров через Ла-Манш 4 августа 2019 года. Флайборд, кстати, он сам когда-то изобрел и сконструировал. Это была вторая попытка гонщика, экс-чемпиона мира по аквабайку, изобретателя и инженера, пересечь Ла-Манш на «летающей доске» (в первый раз, 25 июля 2019-го, технические сложности возникли при дозаправке). Оба раза в полете на руке Запата был Zenith Pilot Type 20 Chronograph Adventure. В 45-миллиметровом бронзовом корпусе с натуральной патиной установлен сверхточный механизм El Primero с автоматическим подзаводом, которому в этом году исполняется 50 лет. Арабские цифры на черном матовом циферблате выполнены из люминесцентного материала Super Luminova. Ремешок зеленый, из масляного нубука на каучуковой подложке. На задней крышке из титана гравировка — Zenith Flying Instruments. И выбор Запата не случаен.

Здесь стоит уточнить, что на полет Запата вдохновила история другого изобретателя и первого француза, получившего удостоверение пилота,— Луи Блерио, который 25 июля 1909 года первым пересек Ла-Манш на деревянном моноплане Bleriot XI с пропитанными лаком полотняными крыльями. Вместе с Блерио над Ла-Маншем летели часы Zenith, по образу и подобию которых создана модель Pilot Type 20 Adventure. Через три года после полета Блерио заявил, что чрезвычайно доволен своими часами и очень рекомендует их всем, кому нужна точность. Эти истории разделяет 110 лет. 110 лет точности и вызовов, ведь Запата и Блерио не единственные, кто вместе с Zenith решил бросить вызов здравому смыслу и законам природы.

Фрэнки Запата в полете над Ла-Маншем, 4 августа, 2019 года Фото: предоставлено Zenith

В 2012 году, например, австриец Феликс Баумгартнер совершил прыжок из стратосферы, поднявшись туда в капсуле, подвешенной к воздушному шару. С высоты 39 045 метров при температуре воздуха минус 62 градуса по Цельсию Баумгартнер летел больше 4 минут и во время свободного падения преодолел звуковой барьер. Через 4 минуты 20 секунд спортсмен открыл парашют и меньше чем через 5 минут приземлился в пустыне Нью-Мексико. На запястье испытателя был хронограф Zenith El Primero Stratos Flyback Striking 10th. Баумгартнер установил тогда три мировых рекорда: высоты полета на пилотируемом воздушном шаре, свободного падения с самой значительной высоты и максимальной скорости, достигнутой в свободном падении.

На эмблеме самых точных в мире часовых механизмов Zenith — звезда. Генеральный директор бренда Жюльен Торнар любит повторять, что Zenith помогает людям найти свою путеводную звезду, неважно, сколько трудностей придется преодолеть по дороге. Потому и Запата со своей героической историей так быстро влился в семью Zenith. Изобретатель, которого пытались объявить нарушителем национальной безопасности за его полеты над Парижем, трудностей не боится. В 2005 году он изобрел флайборд. Это что-то вроде летающей доски, какая была у Гоблина в фильме про Человека-паука, индивидуальный летательный аппарат на керосиновых воздушно-реактивных двигателях, которые позволяют взлетать, оттолкнувшись от поверхности воды мощным потоком воздуха. В 2016 году Запата придумал новую конструкцию — ховерборд. У этой штуковины топливный бак располагается на спине, и этот аппарат может поднимать человека на высоту до 3 тыс. метров. Тогда-то представители Воздушной жандармерии и запретили Запата летать над Парижем. Впрочем, запрет был быстро снят, и уже 14 июля 2019 года Фрэнки летел на ховерборде над Елисейскими Полями во время парада в честь Дня взятия Бастилии.

А через неделю был тот самый неудачный полет над Ла-Маншем. И еще через неделю — удачный. После полета уставший и вымотанный Запата говорил по телефону. «Ты лучший папа»,— услышал он от сына и не смог сдержать слез. Иногда, даже достигнув звезд, лучшую награду получаешь на земле.

Натела Поцхверия